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    丟丟銅蘭城國際音樂節開幕 墨國代表大讚：宜蘭是台灣最好的城市

    墨西哥代表Martin Torres（中）表示，今年能再度響應活動，備感榮幸。左1為藝術總監李建興，左2為宜蘭市長江聰淵。（記者蔡昀容攝）

    墨西哥代表Martin Torres（中）表示，今年能再度響應活動，備感榮幸。左1為藝術總監李建興，左2為宜蘭市長江聰淵。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/15 16:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭第6屆「丟丟銅蘭城國際音樂節」今（15）日在昭應宮開幕，接下來將有8個外國團隊、8個台灣團隊輪番上陣演出。其中，墨西哥代表Martín Torres入境隨俗，舉香祈求媽祖保佑活動順利，並大讚「宜蘭是台灣最好的城市」，非常榮幸能在宜蘭透過音樂、舞蹈與台灣文化交流。

    「2020丟丟銅蘭城國際音樂節」系列活動今起至18日，在宜蘭演藝廳、新月廣場、幸福轉運站、聖嘉民啟智中心、竹林安養院登場，由8個國家、8個台灣團體為鄉親帶來音樂及舞蹈表演。

    宜蘭市長江聰淵指出，今年雖然有疫情，但宜蘭市對推動「文化宜蘭」和關懷世界的感情不變，在各國辦事處的協助下，仍邀請到常駐台灣的外國團隊參與演出，包含義大利、印尼、日本、韓國、墨西哥、祕魯、南非、聖露西亞的團隊，讓大家不用出國就能欣賞異國風情的表演。

    墨西哥代表Martín Torres表示，去年參加音樂節後，就深深喜愛宜蘭風景與人文，強調「宜蘭是台灣最好的城市」，能再度與會，在宜蘭透過音樂、舞蹈與台灣社會交流，倍感榮幸和謝意。

    開幕祈福儀式由江聰淵擔任主祭官，藝術總監李建興、Martín Torres和各國使節擔任陪祭官，持香向媽祖致意、敬獻禮，祈求活動順利。

    目前16、17日晚間在宜蘭演藝廳的「世界音樂饗宴」，可上兩廳院售票系統購票；18日「閉幕音樂會」位置已被索取完畢，現場開放補位。

    丟丟銅蘭城國際音樂節今天在昭應宮開幕，蘭陽舞蹈團登台表演。（記者蔡昀容攝）

    丟丟銅蘭城國際音樂節今天在昭應宮開幕，蘭陽舞蹈團登台表演。（記者蔡昀容攝）

    丟丟銅蘭城國際音樂節今天在昭應宮登場，墨西哥林多舞團登台表演。（記者蔡昀容攝）

    丟丟銅蘭城國際音樂節今天在昭應宮登場，墨西哥林多舞團登台表演。（記者蔡昀容攝）

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