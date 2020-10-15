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    基隆捷運拍板定案 林右昌：北北基市民是最大贏家

    針對基隆捷運基隆跟八堵間尚未定案的路段，基隆市長林右昌說，不會是台鐵與捷運「二選一」，等交通部鐵道局評估方案出來後，市府會與交通部討論，找出最佳方案。（圖為基隆市政府提供）

    針對基隆捷運基隆跟八堵間尚未定案的路段，基隆市長林右昌說，不會是台鐵與捷運「二選一」，等交通部鐵道局評估方案出來後，市府會與交通部討論，找出最佳方案。（圖為基隆市政府提供）

    2020/10/15 16:10

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今日在廣播節目受訪時，談到剛剛經由交通部及北北基首長會商後拍板定案的基隆捷運，強調基隆捷運是為了完善首都生活圈的軌道運能，「北北基三個城市的市民才是最大贏家，不是林右昌。」

    針對基隆捷運基隆跟八堵間尚未定案的路段，他說，不會是台鐵與捷運「二選一」，會有很多方案，大家不用急，等交通部鐵道局評估方案出來後，市府會與交通部討論，找出最佳方案。

    林右昌受訪時指出，面對全球競爭的年代，台北市290萬人口已經不夠，所以台北市應該有「超北市」格局，把北北基桃的發展都納入思考，1000萬人口的大都會，再加上空港跟海港，基隆捷運是從整個大台北都會去思考都會區周邊軌道要如何建設，把1000萬的人口框在一起，成為台北發展最大的動力，也把首都圈的產業廊帶延伸到基隆市港。

    林右昌說，基隆捷運不是只為了基隆的通勤族，為了完善整個大台北首都圈的都會機能，並且改善台鐵的運能，至於南港端因市府主張要採地下化、民汐線本來就有編列預算，因此新北市、台北市及交通部一起分攤經費，基隆不用負擔建設經費，「賺到的不是我，而是北北基的市民」。

    他強調，基隆跟八堵間尚未定案的路段，不會是台鐵與捷運「二選一」，會有很多方案，他特別要求藉由這次捷運建設，把困擾幾十年的市區縫合一併解決，車站本來就不會拆，城際轉運站明年就要完工，國門廣場也將要接著推動，軌道陸運加上水路交通，是基隆港口城市發展的優勢，也是全新的城市風貌，最快在明年下半年就可以看到。

    面對外界質疑同黨的林佳龍部長偏袒，林市長表示「交通部林佳龍部長不是幫我，是幫北北基的市民」。他也再次感謝林部長、柯文哲市長及侯友宜市長，願意接受他對於大台北首都圈整體軌道建設的想法，這次的政策平台成就非常好的範例，不僅運量增加3倍，服務範圍也大幅增加，帶來產業、經濟跟就業。

    基隆市長林右昌今天到台北接受電台訪問，他強調基隆捷運是為了完善首都生活圈的軌道運能，「北北基三個城市的市民才是最大贏家，不是林右昌。」（記者俞肇福翻攝）

    基隆市長林右昌今天到台北接受電台訪問，他強調基隆捷運是為了完善首都生活圈的軌道運能，「北北基三個城市的市民才是最大贏家，不是林右昌。」（記者俞肇福翻攝）

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