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    西田社布袋戲2000多件文物捐交大典藏傳承發揚

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    2020/10/15 14:43

    ［記者洪美秀／新竹報導］台灣西田社布袋戲社將典藏的2000多千件文物今天捐給交通大學保存與推廣，西田社布袋戲基金會創辦發起人台大教授陳金次、李鴻禧、楊維哲和董事長陳榮祥等人將文物交給代理校長陳信宏，期許透過教育傳承，點燃布袋戲文化傳承的火炬，開展傳統藝術文化資產藍圖。 布袋戲表演是台灣早年地方大拜拜或迎神賽會遊行時，在廟前大埕的表演大戲，布袋戲在台灣的發展已有100多年，而台灣布袋戲也深受大人小孩喜愛，1985年，由陳金次、李鴻禧、楊維哲等台大教授發起成立的西田社，是台灣第一個關懷布袋戲的民間團體。

    西田社30多年致力於保存、推廣布袋戲，為本土布袋戲留下珍貴的歷史紀錄，交大去年8月，接收西田社捐贈的布袋戲珍貴戲偶、戲服、道具、影音資料如錄影帶、錄音帶、DVD等2000件，另有戲台與特殊文物資料數百件，因受疫情影響，今天舉行捐贈儀式，並將接下布袋戲文化藝術保存工作的接力棒，將發揮研究型大學所長，用最專業的方式進行典藏、展覽、研究與推廣等工作。

    交大也以記憶、技藝、再現，提供後人解讀布袋戲文化資產領域知能，期許提升布袋戲文化資產保存質量，除重現國寶藝師陳錫煌大師設計的外台戲台、也會重現布袋戲劇表演。

    交大也運用科技方式進行「科技跨界展示」，利用3D掃描技術，完整透過「數位技術」的應用，將掃描檔的3D虛擬資料有意識的整理、分類、梳理，且完整轉譯戲偶文物的文化內容，還可讓觀眾在螢幕中同步操作虛擬戲偶。

    此外，江賜美藝師領銜真快樂掌中劇團也會演出「西遊記˙火雲洞」、10月17日到18日交大布袋戲社團「劍塵影視工作室」，也會結合傳統掌中戲與時下電視布袋戲，展出自製電影《劍塵道魔錄》的本尊木偶群，提供戲迷們重溫劇中的名場面。

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

    西田社布袋戲2000多件文物捐給交通大學，今天舉行捐贈儀式，未來將做為典藏傳承與發揚責任。（記者洪美秀攝）

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