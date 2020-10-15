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    北埔五指山「灶下生活節」 首辦灶神盃全國廚藝大賽

    北埔鄉公所與新竹縣五指山觀光發展協會主辦的「灶下生活節」，本週六、日（17、18日）登場，首度開辦「灶神盃全國廚藝大賽」，希望打造成餐飲界的特色賽事，並成為五指山的年度盛事。（記者廖雪茹攝）

    北埔鄉公所與新竹縣五指山觀光發展協會主辦的「灶下生活節」，本週六、日（17、18日）登場，首度開辦「灶神盃全國廚藝大賽」，希望打造成餐飲界的特色賽事，並成為五指山的年度盛事。（記者廖雪茹攝）

    2020/10/15 14:20

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕灶神不僅是家神之一，也是推廣美食與文化的廚神！新竹縣北埔鄉五指山擁有一座全國罕見主祀灶神、逾百年歷史的灶君堂，地方爭取客委會支持，本週六、日（17、18日）舉辦「灶下生活節」活動，首度開辦「灶神盃全國廚藝大賽」，希望打造成餐飲界的特色賽事，並成為五指山的年度盛事。

    由北埔鄉公所與新竹縣五指山觀光發展協會主辦的「灶下生活節」，今年邁入第二屆；鄉長莊明增表示，灶神掌管全家三餐的饑飽和安康福祿壽，「灶下」就是廚房，而一家人在灶下吃飯就象徵著家庭的平安幸福。

    五指山觀光發展協會理事長巫春玉表示，五指山全國唯一主祀九天司命真君、即灶君爺的「灶君堂」，也是廚師們祈求廚藝精進的地方，因此今年的「灶下生活節」首度舉辦「灶神盃全國廚藝大賽」，吸引20組廚師報名參加。

    為宣傳活動，主辦單位今天邀請名廚溫國智秀廚藝，以在地特產膨風茶（東方美人茶）、杮餅和客家福菜，示範膨風茶蔬菜湯、精緻甜點及冬瓜做成的素東坡肉，現場香氣四射，令人垂涎三尺。

    巫春玉說，決賽將以2人組隊合作方式競藝，以在地食材發揮創意，歡迎各界觀摩，現場還有懷舊與創新的灶展示、小農市集、免費餐點品嚐、導覽活動與有獎徵答。18日則有登山、文化導覽活動免費參加。

    莊明增表示，北埔五指山宮廟群神佛共聚、仙氣裊裊，吸引許多人朝拜，還有多條優美的森林步道可登山、健行，歡迎民眾這個週末上五指山走走。

    北埔鄉公所今天邀請名廚溫國智秀廚藝，以在地特產膨風茶（東方美人茶）、?餅和客家福菜做菜，現場香氣四射，令人垂涎三尺。 （記者廖雪茹攝）

    北埔鄉公所今天邀請名廚溫國智秀廚藝，以在地特產膨風茶（東方美人茶）、?餅和客家福菜做菜，現場香氣四射，令人垂涎三尺。 （記者廖雪茹攝）

    用冬瓜、筍乾和客家福菜做成的素食東坡肉。（記者廖雪茹攝）

    用冬瓜、筍乾和客家福菜做成的素食東坡肉。（記者廖雪茹攝）

    以北埔?餅設計的創意甜點。（記者廖雪茹攝）

    以北埔?餅設計的創意甜點。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣北埔鄉五指山擁有一座全國罕見主祀灶神、逾百年歷史的灶君堂。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣北埔鄉五指山擁有一座全國罕見主祀灶神、逾百年歷史的灶君堂。（記者廖雪茹攝）

    北埔五指山的「灶下生活節」現場將有懷舊與創新的灶展示。 （記者廖雪茹攝）

    北埔五指山的「灶下生活節」現場將有懷舊與創新的灶展示。 （記者廖雪茹攝）

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