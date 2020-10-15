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    萊豬尚未進口 台南搶先驗營養午餐肉品宣示態度

    台南市政府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。（記者劉婉君攝）

    台南市政府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。（記者劉婉君攝）

    2020/10/15 11:32

    ［記者劉婉君／台南報導］明年元月起，含萊克多巴胺美國豬肉將開放進口，學校營養午餐使用的肉品備受各界關切，台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝今天上午到立人國小視察學校午餐食材，利用萊克多巴胺快速檢驗試劑抽檢肉品。

    黃偉哲表示，未來美國豬肉開放進口後，南市的學校午餐仍會一律使用國產豬肉，市府除了會加強肉品源頭控管，原本發給各校1年5劑的萊克多巴胺快速檢驗試劑，也在新學年度改為1學期5劑，強化學校午餐食品監測機制，不合格的廠商將列入拒絕往來廠商，且由衛生局依規定裁罰。

    立人國小自辦午餐已19年，並供應給忠義國小，總供餐量約2200人，黃偉哲當場抽檢學校肉品，約2分鐘就能知道結果，均未檢驗出萊克多巴胺。

    黃偉哲表示，因應明年含萊克多巴胺的美豬進口，除了鼓勵使用國產豬，並以檢驗做為第2道把關，現階段仍須零檢出，若有違反，不僅立刻停止使用，也會針對廣告不實部分送衛生局裁罰，強調執法沒有伸縮空間，台南市政府是玩真的，絕對會依法執行。

    鄭新輝指出，教育局也設計學校午餐生鮮肉品選購六字訣「認、C、鮮、減、驗、退」，提醒學校食材驗收及國產肉品選用要項。

    台南市政府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。（記者劉婉君攝）

    台南市政府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。（記者劉婉君攝）

    台南市政府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。（記者劉婉君攝）

    台南市政府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。（記者劉婉君攝）

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