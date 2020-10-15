突襲黃偉哲行程 南鐵地下化聲援拆遷戶學生高分貝抗議

聲援南鐵地下化拆遷戶黃春香的學生，突襲台南市長黃偉哲行程高分貝抗議，被現場人員與警方阻擋在外圍，場面一度混亂。（記者劉婉君攝）

2020/10/15 10:15

［記者劉婉君／台南報導］台南鐵路地下化工程最後2家拆遷戶，交通部鐵道局於13日凌晨執行強制拆除，過程中與聲援2家的學生及民眾發生多次衝突，10名聲援黃家的學生今天早上突襲市長黃偉哲的行程，質疑黃縱容警方對學生執法過當，幸災樂禍。黃偉哲強調，沒有人幸災樂禍，學生的訴求他聽到了，針對警察執法也會檢討。

黃偉哲今天上午9時到台南火車站參加台南火車站120週年特展，幾名學生突然衝上前，高舉手板抗議，被現場人員與警方阻擋在外圍，場面一度混亂，隨後黃偉哲與1名學生代表面對面，聆聽學生的意見。

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成功大學零貮社社長蔡亞涵表示，當天有50名左右的學生及民眾在黃家聲援，警方於相關爭議未解時，強行將學生拖出，造成許多學生受傷，黃偉哲當天還在臉書發文心碎平交道，將平交道事故歸咎於鐵路未地下化，是在羞辱受傷的學生，幸災樂禍，希望黃偉哲公開回應。

黃偉哲表示，對於學生聲援黃家及學生的訴求予以尊重，學生的聲音他聽到了，有關警察執法過程的質疑，會進行檢討，但他也強調，大多數台南市民認為政府執法太慢，工程已拖了太久，這些也是不爭的事實，身為市長要面對學生黃家與陳家，更要面對台南市民，他謙卑以待。

聲援南鐵地下化拆遷戶黃春香的學生，突襲台南市長黃偉哲行程。（記者劉婉君攝）

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