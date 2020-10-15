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    探討離岸風電對海洋生態影響 國海院與中山大學簽合作備忘錄

    國家海洋研究院院長邱永芳（左）與中山大學海洋科學院院長洪慶章（右），簽署合作備忘錄。（記者洪定宏翻攝）

    國家海洋研究院院長邱永芳（左）與中山大學海洋科學院院長洪慶章（右），簽署合作備忘錄。（記者洪定宏翻攝）

    2020/10/15 09:43

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院院長邱永芳與中山大學海洋科學院院長洪慶章，簽署合作備忘錄，除資源共享及培訓人才，更針對離岸風電對海洋生態的影響，進行深入研究。

    邱永芳表示，國海院於2019年4月在高雄成立，主要任務在協助海洋委員會辦理海洋政策規劃、海洋資源調查、海洋科學研究、海洋產業及人力培育發展業務，是國家級的海洋智庫。

    但早在1986年就成立的中山海科院，已累積34年的研究成果，且是海洋科學、生物科技、海洋環境、工程技術、海岸治理及海洋事務等專業領域的基地重鎮，有必要合作並學習。

    洪慶章強調，雙方簽署合作備忘錄後，將共同發展海洋科學研究、海下科技、海洋法政，永續海洋生態資源。

    為配合台灣綠能政策發展，國海院與中山海科院在離岸風電場，合作進行海域調查，探討底棲環境改變，對海洋生態的影響，以利建立生態保育環境監測資料，作為評估持續發展離岸風電的政策參考。

    其他合作的具體項目，包括持續海洋生態監測與生物多樣性研究，在南中國海進行深海探測、峽谷動態及水下聲景監測技術、海洋能研發及關鍵技術、海洋文化及水下文化資產科學探測等。（09:59更新）

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