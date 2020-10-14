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    首頁　>　生活

    送金鏟子助孕 議員另類「選民服務」

    市議員林昭賢去年接獲另類選服案件，贈予民眾的金鏟讓對方喜獲愛女。圖為曾姓先生的父母。（市議員林昭賢提供）

    市議員林昭賢去年接獲另類選服案件，贈予民眾的金鏟讓對方喜獲愛女。圖為曾姓先生的父母。（市議員林昭賢提供）

    2020/10/14 21:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕民間相傳，象徵台語諧音「緊產子」的金鏟子，能夠達到助孕奇效。市議員林昭賢去年5月接獲一起有趣的「選民服務」，一對結婚4年多的曾姓夫妻，用盡方法無法受孕，委託林昭賢取得金鏟，想不到真的成功，林說，消息傳出後，接連有民眾找上門索取，建議民眾可自行購置，再到奉祀註生娘娘的宮廟尋求加持。

    去年5月國軍桃園總醫院建置影像導引治療中心，林昭賢受邀執金鏟動土，會後將金鏟留在服務處內當作擺設，林笑說，想不到有眼尖的民眾注意到，詢問是否能贈與助孕，他一口答應，盼能促成一樁美事。

    家住龍潭的曾姓夫婦結婚4年多沒有好消息，曾先生說，太太嘗試過中藥調理身體、人工受孕均無效，聽長輩說鏟子可以「產子」，走遍市府開工典禮卻「銷售一空」，決定到議員服務處洽詢，想不到剛好有一把金鏟子，笑說冥冥之中有安排，祈求老天賜子。

    曾姓夫婦選定良辰吉日，將金鏟子放在床下助孕，傳聞若想求生男正面朝上，求生女正面朝下，將鏟面朝下置放半年後，去年底夢想成真，上月順利產下白胖的健康女嬰，讓夫婦倆喜極而泣。

    「現場數量有限，送完為止。」市府工務局專員洪曉吉說，通常動土典禮都會準備金鏟子，每把金鏟都由神明加持過，會後供現場觀禮民眾索取，贈完為止，例如8月動工的阿姆坪水上訓練中心新建工程，準備12把金鏟子，現場就被索取一空。工務局10至12月預定還有4件工程動土，民眾可至官網查詢。

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