花4000萬整修 羅東鎮立體育館內仍下「綿綿細雨」挨批

宜蘭縣連日豪雨，羅東鎮立體育館內下小雨，地板放水桶、臉盆、倒放塑膠椅裝袋子接漏水。（記者江志雄攝）

2020/10/14 19:13

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮立體育館花費4000萬元整修，2個半月前才風光完工，卻未能通過豪雨考驗，館外下大雨，館內也下起小雨，地板用水桶、臉盆接漏水，工程品質引發外界質疑；羅東鎮公所回應，仍在保固期，已通知包商改善。

羅東鎮立體育館建於1978年，是宜蘭縣溪南地區最大的鄉鎮綜合體育館，曾是區中運（全中運前身）比賽場館，使用40多年後，石棉瓦屋頂漏水、牆面掉漆，鎮公所大舉整修，屋頂改為烤漆隔熱鋼鈑，改鋪櫸木地板，8月1日舉辦完工啟用典禮，羽球、劍道選手路陸續進駐培訓。

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宜蘭縣連續豪雨，羅東鎮立體育館面臨整修後第一道考驗，羅東鎮民代表張蕙蘭、林聰文、前鎮代會副主席謝家倫，今天進館察看時，發現館內漏水嚴重，水桶、臉盆不夠用，還把塑膠椅倒著放，裝上塑膠袋接漏水，一行人目睹突兀場景大失所望。

張蕙蘭說，鎮立體育館花費鉅資整修，原以為可擺脫漏水窘境，想不到豪雨過後原形畢露，館內下起「綿綿細雨」，還用大批容器接水，要求鎮公所設法補救，不要讓4000萬元白花。

羅東鎮公所主秘蔡宜潔回應，因雨勢太太導致鎮立體育館屋頂漏水，整修工程硬體方面有5年保固期，今天已會同包商勘查，天氣放晴後會派員抓漏，受潮的櫸木地板同步更換，鎮公所會趁著這波雨勢檢視工程品質，如有其他缺失將一併改善。

羅東鎮立體育館花費4000萬元整修，外觀煥然一新。（記者江志雄攝）

體育館前還放有8月1日啓用典禮的祝賀盆栽。（記者江志雄攝）

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