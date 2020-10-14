中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加

中台灣觀光發展論壇今天在靜宜大學登場，吸引逾300產官學人士參加。（記者歐素美攝）

2020/10/14 19:13

〔記者歐素美／台中報導〕今年受武漢肺炎疫情影響，台灣觀光產業受到很大打擊，中台灣觀光產業聯盟今天在靜宜大學召開「中台灣觀光發展論壇」，吸引300多位產官學人士參與。

中台灣觀光發展論壇以整合跟創新做為核心內涵，邀請交通部觀光局、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、新竹縣政府，以及雲嘉南濱海國家風景管理處、參山國家風景區管理處、日月潭國家風景區管理處、阿里山國家風景區管理處等，一起探討台灣後疫情時代觀光前景與中台灣旅遊業的機會跟挑戰。包括中華民國商業總會理事長賴正鎰、財團法人商業發展研究院董事長許添財及靜宜大學觀光事業學系副教黃正聰等專家皆出席。

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中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰表示，這一次結合了靜宜大學跟中台灣教授協會，在靜宜大學召開中台灣國際觀光論壇，會中並頒發理監事當選證書及產業召集人聘書，就是要加深業者、政府跟學界的對話，擴大溝通的廣度跟深度，結合民眾跟媒體行銷的力量，再次創造台灣經濟奇蹟，打造台灣成為福爾摩沙美麗亮眼的寶島。

交通部觀光局國旅遊組專委徐佩鈴致詞時表示，中台灣是觀光產業蓬勃發展的地方，近日國內武漢肺炎疫情趨緩，交通部所屬各項振興方案均已積極推動進行，振興方案中包含鼓勵區域結盟，形成觀光圈，相信在不久的將來，藉由觀光圈區域聯盟成員間共同協力合作，共享資源，並降低營運成本壓力，化危機為轉機，可以為旅遊市場注入更多的活力與亮點，更藉此提升區域旅遊的服務品質。

中台灣觀光發展論壇今天在靜宜大學登場，中華民國商業總會理事長賴正鎰（前排右二）也出席。（記者歐素美攝）

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