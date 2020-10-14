為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加

    中台灣觀光發展論壇今天在靜宜大學登場，吸引逾300產官學人士參加。（記者歐素美攝）

    中台灣觀光發展論壇今天在靜宜大學登場，吸引逾300產官學人士參加。（記者歐素美攝）

    2020/10/14 19:13

    〔記者歐素美／台中報導〕今年受武漢肺炎疫情影響，台灣觀光產業受到很大打擊，中台灣觀光產業聯盟今天在靜宜大學召開「中台灣觀光發展論壇」，吸引300多位產官學人士參與。

    中台灣觀光發展論壇以整合跟創新做為核心內涵，邀請交通部觀光局、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、新竹縣政府，以及雲嘉南濱海國家風景管理處、參山國家風景區管理處、日月潭國家風景區管理處、阿里山國家風景區管理處等，一起探討台灣後疫情時代觀光前景與中台灣旅遊業的機會跟挑戰。包括中華民國商業總會理事長賴正鎰、財團法人商業發展研究院董事長許添財及靜宜大學觀光事業學系副教黃正聰等專家皆出席。

    中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰表示，這一次結合了靜宜大學跟中台灣教授協會，在靜宜大學召開中台灣國際觀光論壇，會中並頒發理監事當選證書及產業召集人聘書，就是要加深業者、政府跟學界的對話，擴大溝通的廣度跟深度，結合民眾跟媒體行銷的力量，再次創造台灣經濟奇蹟，打造台灣成為福爾摩沙美麗亮眼的寶島。

    交通部觀光局國旅遊組專委徐佩鈴致詞時表示，中台灣是觀光產業蓬勃發展的地方，近日國內武漢肺炎疫情趨緩，交通部所屬各項振興方案均已積極推動進行，振興方案中包含鼓勵區域結盟，形成觀光圈，相信在不久的將來，藉由觀光圈區域聯盟成員間共同協力合作，共享資源，並降低營運成本壓力，化危機為轉機，可以為旅遊市場注入更多的活力與亮點，更藉此提升區域旅遊的服務品質。

    中台灣觀光發展論壇今天在靜宜大學登場，中華民國商業總會理事長賴正鎰（前排右二）也出席。（記者歐素美攝）

    中台灣觀光發展論壇今天在靜宜大學登場，中華民國商業總會理事長賴正鎰（前排右二）也出席。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲林縣府發展健康旅遊 擬在草嶺打造「森林療育」基地
    2020/10/13 17:20

    雲林縣府發展健康旅遊 擬在草嶺打造「森林療育」基地
    觀光發展基金21年來首見底 觀光局：將爭取國庫撥補並舉債
    2020/10/06 10:54

    觀光發展基金21年來首見底 觀光局：將爭取國庫撥補並舉債

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    上山玩滑索！鐵砧山設施大改造 海線觀光新亮點
    2020/09/28 15:32

    上山玩滑索！鐵砧山設施大改造 海線觀光新亮點
    國旅大爆發！鹿港文創會館契約到期 旅宿業將大洗牌
    2020/09/16 18:58

    國旅大爆發！鹿港文創會館契約到期 旅宿業將大洗牌

    睿禾攜手金融大咖 活化綠電自由化市場
    日月潭觀光發展史 日管處檔案展告訴你
    2017/06/09 15:18

    日月潭觀光發展史 日管處檔案展告訴你
    生活今日熱門
    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    台中國際女性影展11/6登場 44部影片歷年最多
    2020/10/13 19:14

    台中國際女性影展11/6登場 44部影片歷年最多

    環署攜業者宣告：塑膠容器2025使用1/4再生料
    2020/10/13 19:18

    環署攜業者宣告：塑膠容器2025使用1/4再生料

    台中旱溪日新、鷺村橋河段整治啟用 鷺村、國光橋段年底將完工
    2020/10/13 19:59

    台中旱溪日新、鷺村橋河段整治啟用 鷺村、國光橋段年底將完工 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播