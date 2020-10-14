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    中山大學撤銷李眉蓁學位 指導教授林德昌申請明年2月提前退休

    林德昌教授申請提前於明年2月退休。（擷自中山大學官網）

    林德昌教授申請提前於明年2月退休。（擷自中山大學官網）

    2020/10/14 16:28

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市議員李眉蓁競選高雄市長補選期間，遭爆中山大學碩士論文涉抄襲，校方認定抄襲成立並公告撤銷學位，指導教授林德昌也申請於明年2月提前退休，據透露尚未屆齡。

    李眉蓁於今年7月遭爆大陸研究所碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」涉嫌抄襲，中山大學於8月19日首度公告3名校外專業人士審查結果，並經社會科學院投票全數認為抄襲情節嚴重，抄襲案成立，寄出審議結果後，李眉蓁未在15天內提出申復，依據學位授予法第17條、校內學則第77條及碩博士學位論文處理原則公告撤銷學位。

    李論文審議期間，林德昌曾出席第2次校內審議會，但未對外發言。

    校方表示，林德昌於8月被調離亞太事務英語碩士學位學程（全英語授課）主任職務，並被要求不得再指導在職碩士專班論文，未料，本學期初稱另有規劃，提出明年2月提前退休申請。

    根據「台灣博碩士論文知識加值系統」網站顯示，林德昌擔任大陸研究所教授，在90到107學年度，18年間擔任177名博碩士論文指導教授，其中包括148名碩士、29名博士，而在96學年度，李眉蓁畢業當屆指導20名碩士與3名博士。

    中山大學公告撤銷李眉蓁碩士學位。（本報合成）

    中山大學公告撤銷李眉蓁碩士學位。（本報合成）

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