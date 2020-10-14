樹林、新莊、板橋人注意！ 台水汰換管線 明（15）停水23小時

台水第12區管理處表示，會提供包含樹林藝文大樓旁等6處地方設置臨時供水站。（記者邱書昱攝）

2020/10/14 15:31

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區過去曾發生地下管線破裂，導致路面柏油裂開及積淹水等狀況，立法委員蘇巧慧也要求台灣自來水公司汰換老舊管線。台水第12區管理處表示，將於15日開始工程，因此樹林保安里、圳福里，板橋區成和里、崑崙里，新莊區西盛里將從15日早上9點到16日早上8點，共計23小時停水，提醒民眾即早儲水。

台水第12區管理處說明，這次辦理「樹林區樹新路（新樹路649巷到莊崑路）1000mm汰換管線工程」，停水區域包含板橋區的沙崙街、莊崑路、新崑路、大觀路3段132到242號、大觀路3段201到245號、大觀路3段2到54號、篤行路1段雙號側。

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新莊區的新崑路、莊崑路、豐盛一街、豐盛二街、新樹路334到464號、新樹路609到745號、環漢路3段525到532號；樹林區的樹新路、保順街、保安街1段2到50號、俊英街1到11號、俊英街2到12號。

同時，這次工程也有設置臨時供水站，包含新莊區新樹路739號對面、新樹公園、大豐公園，樹林區十三公廟旁、樹林藝文大樓旁，以及板橋區崑崙公園。

台水第12區管理處提醒，停水期間民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，恢復供水後，如仍沒有供水時，請通知台水公司或新北市水利局，也可撥打免付費專線1910。

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