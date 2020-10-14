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    東市污水廠第1期完工 11月起用戶接管將進入市區交通黑暗期

    台東市水資源回收中心今天啟用。（記者黃明堂攝）

    台東市水資源回收中心今天啟用。（記者黃明堂攝）

    2020/10/14 15:20

    〔記者黃明堂／台東報導〕耗資3億多元的台東市水資源回收中心今天舉行第一期完工典禮，今年11月將展開用戶接管工程，未來市區污水將經淨化後排入太平洋，改善環境衛生、生態景觀。

    水資中心位於台東高中與太平溪之間，工程經費98％由中央補助，內政部次長邱昌嶽出席完工典禮表示，下水道工程是一個城市進步的展示，台東縣政府積極推動辦理污水下道工程，從知本汙水處裡開始突破零接管，到3.16億元水資源回收中心興設，內政部都全力支持。

    縣府建設處指出，水資中心用地面積約6.55公頃，結合周邊綠美化，整體改善景觀，工程內容包括管理中心、滯洪池、進流抽水站、前處理及初沉池、生物處理池、消毒放流及污泥處理設施等單元，總工程經費約3.16億元，今年將完工並開始運轉，採二級處理至符合放流水標準後予以放流，因此規劃區河川排放之污染量將大為降低。

    縣長饒慶鈴指出，台東下水道工程落後其他縣市許多，但努力迎頭趕上，全系統分3期共15年建設，總經費41.6億元。第1期計畫的主、次管線工程已完，水資中心第1期工程本月完工，接下來將進行用戶接管工程。

    首批接管區域包括更生路、中興路一段、新生路、傳廣路，目標接管戶數為2000戶，饒慶鈴表示，勢必對市區的交通造成衝擊，但這也是下水道建設的必要之惡。

    台東水資源回收中心3期的工程若全期建設完成，污水處理量可達12000CMD，目標於115年前預計接管20600戶，可達全縣接管率24.91%。

    台東市水資源回收中心第1期工程完工。（記者黃明堂攝）

    台東市水資源回收中心第1期工程完工。（記者黃明堂攝）

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