北藝大跨域學程匯流科技影音 好萊塢大師可望加持授課

台北藝術大學宣布成立「音樂與影像跨域學士學位學程」，把校內所有影音及新媒體的教研能量匯聚，未來更強調與產業合作，大一大二打好基礎後，大三大四將衝刺實作，除個人能力外，也培養團隊合作，誕生未來新世代的科技跨藝人才。（記者吳柏軒攝）

2020/10/14 13:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北藝術大學今宣布推出「音樂與影像跨域學士學位學程」，首創匯聚音樂、電影與新媒體3大學院師資，更向西方好萊塢取經，引進美國南加大音樂學院電影配樂的跨域能量，明年起招生，更獲校友王倩婷力挺投入，可望引進奧斯卡音樂類主席或艾美獎常勝軍等大師來台。

北藝大校長陳愷璜指出，2年多前未雨綢繆，籌畫設立跨域學程，將音樂學院、電影學院及新媒體學院匯流，讓台灣傳統與創新有更多整合機會，並與台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心及空總台灣當代文化實驗場等建立實質合作，讓學生與產業直接鏈結。

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北藝大研發長林姿瑩說，未來學生面臨新世代，軟影體的科技發展太快，必須具備跨域精神，與不同領域藝術家交流溝通，創造包含音樂、影像、科技、舞蹈等多重互動，學程預計110學年起招收28名高中生，不限音樂或美術專才，具備科技、熱音等喜好亦可，大學前2年將培育各領域基礎，大3開始將直接投入實作、工作坊，甚至有機會出國。

該學程師資、北藝大校友、金曲獎年度最佳專輯入圍者王倩婷表示，自己主修理論作曲，入業界10年，但不斷學習，5年前赴美國南加大修電影配樂，認為該學程除專業與跨域的培養外，更可讓同儕彼此建立深厚情感與合作，而未來藝術與科技將密不可分，跨域也在今年疫情中凸顯重要性，藝術不能束之高閣，自己也預計介紹自己恩師來台或線上授課，傳遞奧斯卡音樂類首席的風采，或奪下多座艾美獎的英姿。

金鐘獎常勝軍的節目主持人袁永興也表示，韓團BTS近期舉辦線上演唱會，狂賣近百萬張，並整合科技虛實技術，甚至透過感測器來編舞，歐美節目也逐漸運用相關技術，台灣尚未看到具體應用，相信新學程可培育相關人才。

知名音樂人洪敬堯也說，走過華語流行樂30多年，發現現階段的人才培育、技術開發、觀念與經驗傳承等非常重要，且科技爆炸讓視覺與聲響處於多元，觀看介面也在改變，辨別、整合與創新是未來世代關鍵能力，亦將創造超乎想像的世界。

台北藝術大學將音樂、電影及新媒體三大學院整合，推跨域學程，預計培養具備影音藝術與科技競爭力的人才，如學生現場配樂，演出動畫影片中人與小狗之間的交換身體的奇幻體驗。（記者吳柏軒攝）

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