為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北藝大跨域學程匯流科技影音 好萊塢大師可望加持授課

    台北藝術大學宣布成立「音樂與影像跨域學士學位學程」，把校內所有影音及新媒體的教研能量匯聚，未來更強調與產業合作，大一大二打好基礎後，大三大四將衝刺實作，除個人能力外，也培養團隊合作，誕生未來新世代的科技跨藝人才。（記者吳柏軒攝）

    台北藝術大學宣布成立「音樂與影像跨域學士學位學程」，把校內所有影音及新媒體的教研能量匯聚，未來更強調與產業合作，大一大二打好基礎後，大三大四將衝刺實作，除個人能力外，也培養團隊合作，誕生未來新世代的科技跨藝人才。（記者吳柏軒攝）

    2020/10/14 13:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台北藝術大學今宣布推出「音樂與影像跨域學士學位學程」，首創匯聚音樂、電影與新媒體3大學院師資，更向西方好萊塢取經，引進美國南加大音樂學院電影配樂的跨域能量，明年起招生，更獲校友王倩婷力挺投入，可望引進奧斯卡音樂類主席或艾美獎常勝軍等大師來台。

    北藝大校長陳愷璜指出，2年多前未雨綢繆，籌畫設立跨域學程，將音樂學院、電影學院及新媒體學院匯流，讓台灣傳統與創新有更多整合機會，並與台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心及空總台灣當代文化實驗場等建立實質合作，讓學生與產業直接鏈結。

    北藝大研發長林姿瑩說，未來學生面臨新世代，軟影體的科技發展太快，必須具備跨域精神，與不同領域藝術家交流溝通，創造包含音樂、影像、科技、舞蹈等多重互動，學程預計110學年起招收28名高中生，不限音樂或美術專才，具備科技、熱音等喜好亦可，大學前2年將培育各領域基礎，大3開始將直接投入實作、工作坊，甚至有機會出國。

    該學程師資、北藝大校友、金曲獎年度最佳專輯入圍者王倩婷表示，自己主修理論作曲，入業界10年，但不斷學習，5年前赴美國南加大修電影配樂，認為該學程除專業與跨域的培養外，更可讓同儕彼此建立深厚情感與合作，而未來藝術與科技將密不可分，跨域也在今年疫情中凸顯重要性，藝術不能束之高閣，自己也預計介紹自己恩師來台或線上授課，傳遞奧斯卡音樂類首席的風采，或奪下多座艾美獎的英姿。

    金鐘獎常勝軍的節目主持人袁永興也表示，韓團BTS近期舉辦線上演唱會，狂賣近百萬張，並整合科技虛實技術，甚至透過感測器來編舞，歐美節目也逐漸運用相關技術，台灣尚未看到具體應用，相信新學程可培育相關人才。

    知名音樂人洪敬堯也說，走過華語流行樂30多年，發現現階段的人才培育、技術開發、觀念與經驗傳承等非常重要，且科技爆炸讓視覺與聲響處於多元，觀看介面也在改變，辨別、整合與創新是未來世代關鍵能力，亦將創造超乎想像的世界。

    台北藝術大學將音樂、電影及新媒體三大學院整合，推跨域學程，預計培養具備影音藝術與科技競爭力的人才，如學生現場配樂，演出動畫影片中人與小狗之間的交換身體的奇幻體驗。（記者吳柏軒攝）

    台北藝術大學將音樂、電影及新媒體三大學院整合，推跨域學程，預計培養具備影音藝術與科技競爭力的人才，如學生現場配樂，演出動畫影片中人與小狗之間的交換身體的奇幻體驗。（記者吳柏軒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》學音樂可促進孩童大腦發育 提升注意力和記憶力
    2020/10/09 19:00

    健康網》學音樂可促進孩童大腦發育 提升注意力和記憶力
    李安、諾蘭加入喊話！盼美國國會拯救戲院業
    2020/10/02 18:42

    李安、諾蘭加入喊話！盼美國國會拯救戲院業

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    港片《十年》才上架 中國強關蘋果iTunes
    2016/04/23 06:00

    港片《十年》才上架 中國強關蘋果iTunes
    高雄春藝推《影．響台灣》 全台首場自製電影音樂會
    2016/03/13 06:00

    高雄春藝推《影．響台灣》 全台首場自製電影音樂會

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理
    2020/10/13 17:00

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理 影片

    拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲
    2020/10/13 14:34

    拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播