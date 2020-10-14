雲林縣機車汰舊換新補助喊停 議員質疑空污基金遭到挪用

雲林縣燃油機車汰舊換新補助喊停，引發爭議。（記者鄭旭凱攝）

2020/10/14 12:52

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕「109年雲林縣機車汰舊換新補助計畫」於9月間喊停，縣議員王又民表示，經過追查發現，縣府聲稱補助預算已經用完，事實上是縣府環保局的空污基金遭到挪用才導致預算不足，縣府做法已明顯損害民眾權益，他將持續追查縣府背信情形。

為改善空污問題，環保署今年補助燃油機車汰舊換新每輛5000元，縣府也加碼補助7000元，雲林縣民眾燃油機車汰舊換新每輛可獲得多達1萬2000元補助，縣府在9月初公告，由於民眾換購非常踴躍，當時即已收到換購七期燃油機車申請案件高達7500輛，今年度補助金額6150萬元已全數使用完畢，9月10日下午5時過後即停止受理補助。

請繼續往下閱讀...

王又民表示，雲林縣空污基金多達數億元，疑因遭到挪用才導致補助燃油機車汰舊換新提早喊停，空污基金是民眾繳交的空污稅等，民眾有權繼續申請補助，縣府應向民眾交待空污基金運用情形。

環保局局長鄭育麟則表示，由於今年各大車廠七期燃油機車提前投入市場，加上環保署和縣府的補助加起來多達1萬2000元，以致申請補助民眾異常踴躍，縣府已加碼補助到6150萬元仍然不夠，才會在上個月緊急喊停。

鄭育麟表示，空污基金用途相當廣泛，還必須用在其他的污染防治工作，包括電動機車補助、環境監測、環保稽查等，燃油機車汰舊換新對於空氣污染防治當然有幫助，但縣府必須顧及整體環境保護工作，所以補助金額超標之後才會緊急喊停，請民眾體諒。

雲林縣議員王又民質疑縣府空污基金遭挪用，導致民眾權益受損。（記者鄭旭凱翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法