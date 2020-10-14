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    惡意逼車應視為「全民公敵」 林佳龍：將研議修法加重罰則

    立法院交通委員會14日審查交通部等單位預算，部長林佳龍列席會議。（記者羅沛德攝）

    立法院交通委員會14日審查交通部等單位預算，部長林佳龍列席會議。（記者羅沛德攝）

    2020/10/14 12:46

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕惡意逼車慣犯要注意了，立法院交通委員會多名立委今天審議交通部預算時要求交通部修法，提高惡意逼車罰則；交長林佳龍表態支持，更指惡意逼車者是全民公敵，他將要求相關單位針對道安條例積極研議修法、加重罰則。

    高雄市阿蓮區一家水車上月在台88縣快速道路，對前方重機騎士惡意逼車，造成該騎士摔車受傷，引發重機騎士號召包圍水產行以示不滿。

    用路人惡意逼車、蛇行案件層出不窮，據交通部統計，2017年至2019年間，逼車有807件、擋車1450件；「道路交通管理處罰條例」規定，駕駛任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道（逼車），或遇非突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或餘車道中暫停（擋車），可處6000元至2萬4000元罰鍰，當場禁止其駕駛，並吊扣牌照3個月；若駕駛因而肇事則吊銷駕照。

    立委李昆澤表示，交通部110年度有關「道路交通安全」預算編列3億餘元，用途為道路交通安全工作督導與查核、加強道路交通秩序整頓及行車安全、強化全民路權與用路安全觀念等促進交通安全的相關作為，但近日惡意逼車、蛇行等危險駕駛情形頻傳，已嚴重影響用路人通行安全。

    李昆澤表示，交通部應針對相關行為研議加強改善作為，因此相關「道路交通安全」預算編列2億7954萬5千元，應予凍結10分之1，待交通部於1個月內就事如何改善惡意逼車、蛇行等危險駕駛行為及相關法制教育的加強宣導提出報告後，始得動支。

    立委魯明哲也指，惡意逼車等行為形同交通霸凌，不只是汽車對機車，也可能出現在聯結車對汽車、大貨車對小貨車等，交通部應研究如何提高相關罰則。

    交通部長林佳龍當場也表態，車輛在路上行駛就像是武器，必須要從生命教育開始落實，且惡意逼車，還可能產生連鎖反應，傷到無辜第3人；林佳龍認為，逼車應該被視為全民公敵，表態支持嚴懲，他會要求相關單位就道安條例研議如何加重懲罰。

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