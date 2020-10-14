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    台帛旅遊泡泡？傳初步規劃團進團出、進出台灣都要檢驗

    新光醫院協助帛琉設置的實驗室，每天檢驗量能約50至100件。（新光醫院提供）

    新光醫院協助帛琉設置的實驗室，每天檢驗量能約50至100件。（新光醫院提供）

    2020/10/14 12:13

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，中央流行疫情指揮中心也證實本週五開會討論，讓困於雙方斷航、甚至嘗試求助醫院管道解套交通的當地台商期待。不過，據傳台帛旅遊泡泡初步規劃擬採團進團出，且進出台灣都要接受檢驗。

    對於台帛航班有需求的人，不只是帛琉來台就醫者，還有在當地工作的台商，要回到台灣或返回帛琉均因斷航產生諸多不便，甚至打電話或直接到新光醫院詢問是否有賣機票，希望能夠搭上台帛醫療包機的「順風機」，可惜他們眼中的「新光航空」，院方也僅能提供負責包機業者的聯絡方式，無法協助。

    不過，最近傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，台商期待旅遊航班解套目前的交通困境，也希望台灣的旅客能為當地停擺的觀光產業注入活水。

    有消息傳出，目前台帛旅遊泡泡的規劃重點為團進團出，才能掌握所有活動史、接觸史，以及進出台灣都要檢驗，必須檢附出發前往帛琉登機前3天的武漢肺炎陰性報告，而當地雖然有新光醫院協助建置的實驗室，但每天量能僅約50到100件，因此可能是回到台灣，再次確認3天內檢驗確認陰性，再開放自由活動。實際計畫仍須視指揮中心開會結果而定

    不過，若以來回都要自費檢驗、每次7000元推估，光是檢驗費用就可能需要14000元，但已有航空、旅行業者嗅到商機，與醫院洽談希望以量制價。

    關於帛琉的疫情，目前仍是維持零確診，除了當地零確診外，從帛琉回來的台灣人、來回兩地的帛琉學生，以及帛琉來台就醫與陪同就醫的家屬，在台灣檢驗約100多人也均從未檢出陽性個案。

    新光醫院副院長洪子仁認為，若台帛真的開放旅遊泡泡，一方面可以落實人道救援的醫療需求，另一方面也帶來附加的觀光目的，讓悶壞的民眾有個地方去，總是要跨出第一步，且這一步也有機會成為國際旅遊新典範。

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