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    從無人機鏡頭看世界 空拍攝影大獎今年納入武漢肺炎組

    「黑旗」（Black Flag） - 2020年4月19日，由於武漢肺炎的相關禁令，數千名以色列人在拉賓廣場抗議總理納坦雅胡時保持社交距離。（Tomer Appelbaum/Drone Photo Awards 2020授權）

    「黑旗」（Black Flag） - 2020年4月19日，由於武漢肺炎的相關禁令，數千名以色列人在拉賓廣場抗議總理納坦雅胡時保持社交距離。（Tomer Appelbaum/Drone Photo Awards 2020授權）

    2020/10/15 18:30

    〔影音新聞／綜合報導〕隨著無人機發明，讓越來越多人能從以往不曾想過的角度看世界，2020年西恩納攝影節（Siena Awards Festival）頒發了無人機攝影獎（Drone Photo Awards 2020），今年的年度最佳照片「天然的愛心」（Love Heart of Nature）是由澳洲攝影師Jim Picôt拍攝，照片中一群鮭魚排成愛心的圖案，愛心的右中處有一隻鯊魚在水中悠游。

    本屆的無人機攝影獎總共有九個組別，包括都市、野生動物、運動、人物、自然、抽象、婚攝、主題由參賽者發揮的圖集，還有可能是本屆絕無僅有的武漢肺炎組，記錄疫情期間人們遵守社交距離、街道空盪盪的情景，武漢肺炎組首獎由以色列攝影師Tomer Appelbaum的「黑旗」（Black Flag）摘下，他拍下數千名以色列人在廣場抗議總理納坦雅胡時，人人都保持社交距離。

    這屆人物組的亞軍「2,000,001」，記錄下2019年6月6日香港反送中遊行的場面，攝影師Tugo Cheng表示他對當天的震撼與感動仍歷歷在目，這是香港歷史性的一刻。

    今年各組分別選出首獎、亞軍和高度推薦照片，一共有45張照片獲獎，將從10月24日至11月29日，在義大利最古老的科學博物館「Accademia dei Fisiocritic」展出。

    「天然的愛心」（Love Heart of Nature） - 有隻鯊魚在冬天追逐一群鮭魚，鮭魚排列成心形的圖案包住牠。（Jim Picôt/Drone Photo Awards 2020授權）

    「天然的愛心」（Love Heart of Nature） - 有隻鯊魚在冬天追逐一群鮭魚，鮭魚排列成心形的圖案包住牠。（Jim Picôt/Drone Photo Awards 2020授權）

    「2,000,001」 - 200萬名香港人2019年6月19日走上街頭，要求政府撤回充滿爭議的引渡條例，在這場三分之一香港人參加的歷史性大遊行前夕，抗議人士梁凌杰在市中心懸掛抗議布條後身亡。 （Tugo Cheng/Drone Photo Awards 2020授權）

    「2,000,001」 - 200萬名香港人2019年6月19日走上街頭，要求政府撤回充滿爭議的引渡條例，在這場三分之一香港人參加的歷史性大遊行前夕，抗議人士梁凌杰在市中心懸掛抗議布條後身亡。 （Tugo Cheng/Drone Photo Awards 2020授權）

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