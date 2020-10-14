基隆捷運八堵到基隆段何時定案？ 王國材：有共識才會再討論

基隆捷運與汐止東湖段整合路廊示意圖。（新北市政府捷運局提供）

2020/10/14 09:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部昨邀集北北基3市長首度召開「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，會中確定基隆輕軌升級中運量的基隆捷運等5大共識。交通部次長王國材今天表示，八堵到基隆路段台鐵路段是否要讓路給基隆捷運，由於當地民眾希望留下台鐵，目前規劃先暫時到八堵，後續有共識，才會進行第二階段討論。

北北基地區的基隆輕軌、北宜高鐵、台北捷運民生汐止線等建設計畫，與台鐵既有路廊彼此競合問題繁多，交通部長林佳龍昨下午邀集台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌會商，獲5項共識，包含基隆輕軌升級中運量捷運、基隆輕軌台北端終點站採地下化、基隆輕軌與民生汐止線的汐東段整合、基隆輕軌基隆八堵端會研擬不同方案、北宜新線採高鐵延伸等。

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交通部次長王國材今天出席交通委員會，會前接受媒體訪問時被問及八堵到基隆路段尚未定案，鐵道局何時會提出評估方案；對此，王國材表示，基隆捷運當初規劃八堵到基隆就使使用台鐵路權，但基隆端非常困難，當地有很多人反應希望把台鐵留下來，所以還要再做各種方案的評估，初步就是先到八堵，後面有共識再做第二階段討論。

王國材也提到，在昨天會議之前，他已率領工作小組陸續拜訪過北北基3市府，也都達到初步共識，並提到昨天會議上做討論，因此會議也進行得非常順利。

關於基隆捷運台北端將朝地下延伸至南港站方案，建設經費恐翻倍，台北市長柯文哲昨表示說，有意見的人要出錢，台北市願意負擔地下化多出來的錢，但要有折數。

王國材表示，按往例，直轄市台北市的部分須要分擔一半經費，那段經費約接近60億元。

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