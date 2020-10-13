為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南部水情嚴峻 高雄啟動北送台南每日10萬噸清水

    高屏溪攔河堰目前川流量65.1cms。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪攔河堰目前川流量65.1cms。（記者陳文嬋攝）

    2020/10/13 23:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部今年水情嚴峻，高雄目前供水正常，但與台南共用南化水庫，南區水資源局每日自甲仙攔河堰引旗山溪挹注南化水庫，本月起啟動高雄北送台南每日10萬噸清水，維持南化水庫滿水位，確保兩地穩定供水；高雄市水利局決定超前部署，將協調農田水利署研議抗旱水井納入自來水系統使用可行性。

    南部今年降雨量僅歷年一半，且今年至今並無颱風登陸，全國最大的水庫曾文水庫蓄水率剩下3成2，遠低於去年同期的9成7，高雄因無大型水庫，仰賴高屏溪攔河堰取水，並與台南共用南化水庫。

    高屏溪攔河堰川流量今64.7cms（秒/立方公尺），高雄目前供水無虞，但因曾文水庫蓄水率太低，南水局提高南化水庫出水量，每日可達45萬噸，以減少曾文水庫出水量。

    南水局評估旗山溪川流量7.27cms，每日下放3.5cms供下游農田灌溉，其餘水量自甲仙攔河堰引水至南化水庫，將待高雄二期稻作10月底完成供灌，11月起全面引水挹注南化水庫；並自10月起北送台南每日10萬噸清水，以維持南化水庫滿水位。

    高市枯水期常因雨量不足，面臨缺水危機，市府水利局已整備151口抗旱井，每日共可供應20至35萬噸，以及備援地下水、伏流水每日共20至40萬噸。

    此外，鳳山水資源中心每日供應4.5萬噸再生水，給臨海工業區中鋼及中鋼鋁使用，並與楠梓、岡橋、旗美3處污水處理廠，每日提供總計1.7萬噸回收水，供營建工地申請做為防揚塵等非人體接觸使用。

    鳳山水資源中心每日提供回收水，給營建工地申請做為防揚塵等非人體接觸使用。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳山水資源中心每日提供回收水，給營建工地申請做為防揚塵等非人體接觸使用。（記者陳文嬋翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    莫拉克以來最差！4颱接近降雨仍少 曾文蓄水率不到3成9
    2020/08/31 18:58

    莫拉克以來最差！4颱接近降雨仍少 曾文蓄水率不到3成9
    雨總算下對地方！ 台南南化水庫滿庫溢流
    2020/08/27 14:58

    雨總算下對地方！ 台南南化水庫滿庫溢流

    指甲變形為何跟乾癬性關節炎有關？
    高雄2364處管線穿越箱涵 拚後年底前完成遷改
    2020/08/19 23:19

    高雄2364處管線穿越箱涵 拚後年底前完成遷改
    巧？曾文水庫6月降雨僅歷年同期28％ 5月卻多了72％
    2020/07/01 21:57

    巧？曾文水庫6月降雨僅歷年同期28％ 5月卻多了72％

    週年慶入手BRITA 最超值
    高雄「忘憂森林」生態池泛油污 水利局注1.5萬噸水改善
    2020/06/28 22:54

    高雄「忘憂森林」生態池泛油污 水利局注1.5萬噸水改善
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    大灑幣？台中捷運綠線即將通車 雖評估大賠9億仍推兒童半價
    2020/10/13 07:31

    大灑幣？台中捷運綠線即將通車 雖評估大賠9億仍推兒童半價

    12歲童房間實現核融合創紀錄 台灣神人現身回應網友全跪了
    2020/10/13 06:50

    12歲童房間實現核融合創紀錄 台灣神人現身回應網友全跪了

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播