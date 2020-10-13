南部水情嚴峻 高雄啟動北送台南每日10萬噸清水

高屏溪攔河堰目前川流量65.1cms。（記者陳文嬋攝）

2020/10/13 23:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部今年水情嚴峻，高雄目前供水正常，但與台南共用南化水庫，南區水資源局每日自甲仙攔河堰引旗山溪挹注南化水庫，本月起啟動高雄北送台南每日10萬噸清水，維持南化水庫滿水位，確保兩地穩定供水；高雄市水利局決定超前部署，將協調農田水利署研議抗旱水井納入自來水系統使用可行性。

南部今年降雨量僅歷年一半，且今年至今並無颱風登陸，全國最大的水庫曾文水庫蓄水率剩下3成2，遠低於去年同期的9成7，高雄因無大型水庫，仰賴高屏溪攔河堰取水，並與台南共用南化水庫。

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高屏溪攔河堰川流量今64.7cms（秒/立方公尺），高雄目前供水無虞，但因曾文水庫蓄水率太低，南水局提高南化水庫出水量，每日可達45萬噸，以減少曾文水庫出水量。

南水局評估旗山溪川流量7.27cms，每日下放3.5cms供下游農田灌溉，其餘水量自甲仙攔河堰引水至南化水庫，將待高雄二期稻作10月底完成供灌，11月起全面引水挹注南化水庫；並自10月起北送台南每日10萬噸清水，以維持南化水庫滿水位。

高市枯水期常因雨量不足，面臨缺水危機，市府水利局已整備151口抗旱井，每日共可供應20至35萬噸，以及備援地下水、伏流水每日共20至40萬噸。

此外，鳳山水資源中心每日供應4.5萬噸再生水，給臨海工業區中鋼及中鋼鋁使用，並與楠梓、岡橋、旗美3處污水處理廠，每日提供總計1.7萬噸回收水，供營建工地申請做為防揚塵等非人體接觸使用。

鳳山水資源中心每日提供回收水，給營建工地申請做為防揚塵等非人體接觸使用。（記者陳文嬋翻攝）

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