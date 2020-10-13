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    高市10座陸橋還有4座未拆 2座近期施工

    高雄市中博高架橋鳥瞰圖。（資料照）

    高雄市中博高架橋鳥瞰圖。（資料照）

    2020/10/13 23:33

    〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，陸橋、地下道失去原有功能，市府規劃逐一拆除，迄今已拆除6座陸橋、填平2座地下道。尚未拆除的4座橋梁中，除了翠華陸橋今天傳出確定不拆外，九如橋也傾向不拆，正在交通評估中；眾所矚目的中博高架橋及民族陸橋機車道，近期則將開始施工。

    高雄市工務局原規劃拆除的10座陸橋、2座地下道，分別是維新陸橋、鳳山青年鋼便橋、自強陸橋、大順陸橋、民族陸橋、中博高架橋、自立陸橋、中華地下道、九如橋、青海陸橋、翠華路橋、左營地下道。

    韓市府任內，共拆除6座陸橋、填平2座地下道，4座尚未拆除的橋梁中，以九如橋的情況較特殊，既跨鐵路也跨愛河，拆除後必須另建一座跨愛河的新橋，但工務局檢測九如橋目前堪用，並非危橋，因此傾向不拆，暫由交通局評估原橋與新橋，何者對交通紓解較有幫助後，再做決定。

    至於民族陸橋，交通局評估交通流量太大，將保留汽車通行的主橋，僅拆除兩側機車道，原預定本月動工，但橋梁底部有台電高壓管線，須等台電遷移，最遲下個月開始施工，副市長林欽榮希望能在明年元旦前完工。

    民族陸橋施工期間，對機車族影響最大，將被迫改道行駛，汽車則不受影響。

    衝擊最大的是中博高架橋拆除工程，由於該橋是銜接高雄市南北動向中山路、博愛路的高架橋，要等火車站旁的站西路，於明年1月完工通車後，才能同步啟動拆除作業，但屆時可預見將衝擊高雄火車站周圍的交通。

    800公尺長的中博高架橋是鋼構橋，並非混凝土橋梁，須採切割支解方式，工務局初步規劃白天支解、晚間運送，希望在最短時間內拆除。至於站東路，將併同台鐵車站主體工程施工，盼2023年中同時啟用。

    高市府指出，未來鐵路地下化計畫整體完成後，中山路和博愛路將經由站西路（單向南下）、站東路（單 向北上）環抱道路連接。

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