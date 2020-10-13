高市翠華陸橋不拆了！原因是交通評估「不拆比拆好」

高雄市翠華陸橋鳥瞰圖。（資料照）

2020/10/13 23:31

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄左營果貿社區旁的翠華陸橋（左營高架橋），究竟拆或不拆？高市府經過審慎交通評估，為避免造成翠華路南下左轉中華路車輛的常態性回堵，今天傳出最新決定是「不拆比拆好」，也就是現階段不拆了！

翠華陸橋是交叉的重要節點，上游連接大中快速道路與高鐵左營站車流，也有省道台17線經過，是左營區重要聯外幹道。

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高雄鐵路地下化後，原穿越鐵道的陸橋一一拆除。交通局不諱言，多年前早有當地居民和民代，提出拆除翠華陸橋的建議，但基於附近交通流量和安全等因素，暫未規劃，隨著一座座陸橋功成身退，翠華陸橋並未被規劃急拆之列，引發周邊住家反彈，紛以隔音差、破壞地方發展為由，再度要求拆平。

市長陳其邁任職立委及行政院副院長期間，每次回家從高鐵左營站下車後，也會經過翠華陸橋回家，他認為要尊重交通評估結果，指示針對交通影響、都市景觀、地方發展等面向綜合評估，由副市長林欽榮邀集交通、水利、警局、工務、都發等局處會診。

根據交通評估，翠華陸橋尖峰時間的車流量甚大，中華路右轉北上翠華陸橋，每小時約有1680餘輛，翠華陸橋南下左轉中華路的車輛，每小時約1610餘輛，若加上周邊車輛，每小時單向就有超過2千輛汽車經過。

交通局認為，鐵路下地後，中華、翠華路口形成一個六叉路口，車流交織嚴重，在缺乏妥適的交通疏導方案前，不宜貿然拆橋，避免造成翠華路南下左轉中華路的車輛，常態性回堵，導致交通事故增加，更影響當地居民生活。

原本支持翠華陸橋趕快拆的副市長林欽榮，也接受專業評估，今天表示翠華陸橋「有保存的必要性」，也就是現階段不拆了。

為降減翠華陸橋上的車禍事故率，交通局於今年3月7日起，禁止機車上橋。警察局統計禁止上橋前半年，即去年10月7日至今年3月7日，共發生車禍7件、7傷，禁上後半年（今年3月7日至9月7日）發生6件、4傷，車禍減少1件。

左楠區市議員李柏毅指出，新莊一路打通後，他贊成翠華陸橋先不拆，可省下4個紅綠燈的停等時間；但果貿社區民眾則表達不滿，強調拆橋是居民心聲，要求市府重新評估。

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