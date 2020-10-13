高市今辦祭孔大典 近千名學童拔智慧「毛」筆

學童戴狀元帽，過智慧門、狀元及第門、拔智慧筆，場面熱鬧滾滾。 （記者陳文嬋攝）

2020/10/13 20:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市政府民政局與鳳山鎮南宮仙公廟今舉辦孔子釋奠大典，傳達尊師重道的理念，在地8校近千名學童戴狀元帽，過智慧及狀元門、拔智慧筆，場面熱鬧滾滾。

民政局與鳳山鎮南宮仙公廟每年舉辦文昌文化季，重頭戲孔子釋奠大典今登場，由董事長何秉昌擔任主祭官，鳳山在地8校近千名學童參加，儀式莊嚴、隆重，傳達尊師重道的理念。

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鳳山鎮南宮仙公廟董事長何秉昌致詞表示，廟方每年頒發獎學金800萬元，嘉惠許多品學兼優在地學子，勉勵大家尊師重道、孝順父母，讓宗教正向力量，傳達社會各個角落。

中華國際儒教總會理事長、在地立委許智傑說，廟方每年舉辦祭孔大典，透過正能量精神傳遞，讓台灣社會變得更好，他勉勵學子們要強壯自己、幫助別人、活得快樂，做自己的時候要積極、樂觀、負責。

廟方於典禮完成後，舉辦「拔智慧毛」活動，以智慧筆取代，象徵增長智慧，現場搭設智慧與狀元門，學童頭戴紙摺的狀元帽，從智慧門進入，再出狀元門，象徵狀元及第、金榜題名，大受歡迎。

青年國中學生陳昶志指出，從校方獲悉廟方舉辦孔子釋奠大典，他主動報名參加，要為社會服務；青年國中學生蘇彥宇參加典禮求智慧，希望成績能更好，順利考上第一志願。

廟方幫學童開啟智慧。 （記者陳文嬋攝）

市府民政局與鳳山鎮南宮仙公廟今舉辦孔子釋奠大典，由董事長何秉昌（中）擔任主祭官，傳達尊師重道的理念。（記者陳文嬋攝）

學童戴狀元帽，過智慧門、狀元門，象徵狀元及第、金榜題名。（記者陳文嬋攝）

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