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    拜完月老馬上抓到男友嫖妓 她公布籤詩！網友驚呼：真的很靈

    女大生拜完月老就發現男友嫖妓，決定分手。（情境照）

    女大生拜完月老就發現男友嫖妓，決定分手。（情境照）

    2020/10/13 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕月老幫斬爛桃花！一名女大生日前和朋友到台中樂成宮拜月老，因為自己是同團中唯一非單身，於是便向月老問感情，結果卻是要她「看清事實」。沒想到當天晚上女大生就發現男友背著她在外嫖妓的事實，當場決定分手，也表示非常感謝月老。

    該名女大生在匿名論壇「Dcard」上表示，12日這天她陪一群單身的朋友到台中的樂成宮拜月老求姻緣，因為自己是整團中唯一非單身，且與男友感情不穩定，於是便用這次機會向月老問感情。當問到月老這任男友是否為她的「正緣」時，得到了「陰杯」的回答；接著原PO再問要不要放棄這段感情，則得到「聖杯」。最後原PO抽到的籤詩「姻緣本由天註定 心亂如麻誤君期 何不回頭走舊路 雲開天清自分明」，告訴她姻緣一事天注定，要原PO誠心接受，別總是看不清事實。

    當下女大生沒多放心上，拜完以後男友正好傳訊息說約了晚上8點半的電影，但到了時間男友又說是約10點半，於是原PO就到男友家打發時間。事情發生的當時，原PO男友正在上廁所，原PO因為無聊就用著男友的電腦看影片，沒想到下一秒通訊軟體跳出訊息，好奇的原PO點開聊天室，入眼的露骨內容讓她得知男友有在嫖妓，且已經不是第一次，當下果斷直接分手甩掉渣男。

    原PO最後也感謝月老讓她看清一個渣男，果斷乾淨的離開，其他網友看了紛紛表示「好靈驗！籤上面還寫不要看不清事實」、「月老這支籤一針見血」、「這個被神到耶」、「月老斬爛桃花也是很效率的」、「 樂成宮的月老真的很靈」。

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