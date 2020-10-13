台灣漫畫家Gene勇奪「京都國際漫畫獎」大獎與插畫雙冠

台灣漫畫家Gene奪下今年「京都國際漫畫獎」插畫首獎作品「慶典路上」。（Gene提供）

2020/10/13 19:16

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本「京都國際漫畫獎」公布今年的得獎名單，台灣漫畫家今年大豐收，漫畫家Gene以「稻草人的守護者」與「慶典路上」作品分別拿下「京都國際漫畫獎」大會大獎及插畫優秀獎雙冠。另外還有漫畫家LawRen（ 新彦）、綠子和KUN，入選佳作。Gene在接受本報訪問時表示，謝謝大會的肯定還有親友們的祝福，接下來仍會繼續努力創作。

「京都國際漫畫獎」是由京都市國際動漫節委託日本映像產業振興機構主辦國際性漫畫大獎，目的為了挖掘漫畫界的明日之星，日本許多出版社皆很重視這項比賽的得獎者作品，各國參賽漫畫家也期盼透過參賽獲得出道機會。

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本屆有來自87個國家地區1621件作品報名角逐大奬，獎項包括大獎1名、評審特別獎1名，部門獎項分為漫畫、插畫與CG動畫，各部門各選出1名優秀獎（相當於冠軍）、1名準優秀獎（相當於亞軍）及3名入選獎。

Gene不但以「稻草人的守護者」漫畫作品拿下大會的大獎，還以「慶典路上」拿下插畫部門的優秀獎，今年的漫畫部門有326件作品參賽，插畫部門更有1191件作品參賽，可說是競爭激烈。

除了Gene之外，漫畫家LawRen 入選漫畫部門漫畫佳作，插畫家綠子及KUN的作品亦入選插畫部門佳作。文化部駐日本文化中心表示，台灣漫畫家能在多國參賽者中脫穎而出，代表台灣漫畫實力已逐漸受到國際肯定。

「京都國際漫畫獎」自2015年舉辦以來，已有台灣漫畫家銀甫、常勝、牛魚等人奪下大獎肯定。其中，漫畫家牛魚得獎後，作品曾於日本小學館漫畫雜誌「hibana」上連載。

Gene以「魔法少女通緝中！」、「世界末日也要和你在一起」和「微光的召喚師」等作品在長鴻和CCC等處連載。其中「魔法少女通緝中！」入圍2019金漫獎漫畫新人獎。

對於拿大會大獎及插畫優秀獎雙冠，Gene表示，很開心這一次可以獲得大賞及優秀賞，收到消息時真的感覺像在作夢，因為太開心了，當天不小心熬夜畫稿了。

對於大獎作品「稻草人的守護者」，Gene表示，她的靈感來自台灣綠油油的稻田和馬路上隨處可見的交通模特，雖然她在路上看到交通模特經常會被嚇到，但很開心大家喜歡她的作品。Gene表示，插畫作品也有幸同時得獎，她很喜歡畫動物，還在狐狸群裡偷渡了一隻小兔子。

駐日文化中心表示，漫畫在IP內容產業扮演關鍵性角色，許多賣座的電影及文學作品即是從漫畫改編。該中心11月將與文化內容策進院合作，於東京舉辦台灣原創漫畫日本推廣系列活動，活動內容將包含實體與線上展覽、線上講座及節目等多元方式，將台灣漫畫家及作品介紹予日本。

台灣漫畫家Gene奪下今年「京都國際漫畫獎」大會大獎作品「稻草人的守護者」。（Gene提供）

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