悲！苗栗又有石虎遇劫難 1死1傷

台72線往東向5.2公里處發現石虎屍體，經獸醫檢查為成年母石虎，年齡約2歲左右，體重2.7公斤，尾部與骨盆嚴重骨折，死亡時間可能為7日晚間，個體送往特有生物研究保育中心研究利用。（苗栗縣政府農業處提供）

2020/10/13 18:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府農業處今天表示，1隻成年公石虎11日被民眾在頭屋鄉發現受傷，頭頂有3、4個咬痕，不排除遭犬傷。另1隻成年母石虎於8日被發現陳屍於台72線往東向5.2公里處，尾部與骨盆嚴重骨折，研判遭路殺，這是今年第八起石虎路殺事件，計有7隻石虎路殺死亡。

農業處11日下午接獲民眾通報，頭屋石觀音寺附近鄉道發現受傷石虎，經獸醫檢查為1歲以上成年公石虎，3公斤，精神狀況不佳，頭頂有3~4個咬痕，並輕微貧血和脫水，X光下則無明顯異常，目前已送特生中心進行醫療。農業處自然生態保育科表示，依據受傷石虎的傷勢，不排除遭犬傷。

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自然生態保育科指出，8日中午另接獲民眾通報，在台72線往東向5.2公里處發現石虎屍體，經獸醫檢查為成年母石虎，年齡約2歲左右，體重2.7公斤，尾部與骨盆嚴重骨折，死亡時間可能為7日晚間，個體送往特有生物研究保育中心研究利用。這是今年第八起石虎路殺，也是台72線第一起，計有7隻石虎路殺死亡。

農業處於11日下午接獲民眾通報，頭屋石觀音寺附近鄉道發現受傷石虎，經獸醫檢查為1歲以上成年公石虎，3公斤，精神狀況不佳，頭頂有3~4個咬痕。（苗栗縣政府農業處提供）

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