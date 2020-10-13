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    通霄海水浴場燒10萬份煙供 外包水電工程行負責人被罰

    圖為當時畫面。（記者鄭名翔翻攝）

    圖為當時畫面。（記者鄭名翔翻攝）

    2020/10/13 17:39

    ［記者蔡政珉／苗栗報導］苗栗縣通霄鎮海水浴場是目前縣內唯一海水浴場，也是鎮內重要觀光景點。不過，通霄鎮公所與中華身心靈能量協會9月間合辦中元法會，祈求地方安定，之後負責外包處理10萬份煙供的外包水電工程行未取得許可直接在海水浴場露天燃燒，引發不滿，苗栗縣環保局約談負責處理的工程行負責人後，依空污法裁罰18000元。

    苗栗縣政府環保局指出，經調查後，發現於海水浴場負責燃燒10萬份煙供的行為人並非通霄鎮公所，而是與協會簽約負責後續處理煙供的水電工程行，經行為人陳述意見後，確認違反空污法屬實，已經祭出罰鍰。

    通霄鎮長陳漢志表示，活動出發點本意良善，雖然負責處理後續工作的工程行未妥善處理，鎮公所仍會檢討相關缺失，虛心接受相關建議與批評，往後舉辦類似活動一定會嚴格把關，避免引發爭議。

    由於當時負責的行為人於海水浴場燃燒大量煙供，引發火勢，後續悶燒至隔天，不少通霄鎮民認為此舉影響空氣品質，也破壞通霄鎮的重要觀光資源環境。

    苗栗縣環保局強調，縣內常有露天燃燒案件，包括燃燒稻草與雜草整地等，只要未經許可隨意焚燒，環保局經查一定會對行為人裁罰。

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