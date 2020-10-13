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    金門人限定！ 2萬人抽中 價格3999元「白金陳高」 升值潛力高

    金門縣長楊鎮浯（右六）率副縣長黃怡凱（左四）、財政處長孫國智（左二）等人，在各鄉鎮長及律師陳詩文、金門大學理工學院院長馮玄明人見證下，啟動抽籤儀式，（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右六）率副縣長黃怡凱（左四）、財政處長孫國智（左二）等人，在各鄉鎮長及律師陳詩文、金門大學理工學院院長馮玄明人見證下，啟動抽籤儀式，（記者吳正庭攝）

    2020/10/13 17:16

    〔記者吳正庭／金門報導〕你中籤了沒？金門酒廠實業股份有限公司今天舉辦全球僅限量2萬瓶的「白金版陳年特級高粱酒」抽獎活動，並公布查詢網址；凡符合今年中秋節縣民配售酒配售資格者，都有機會中籤，中籤者能獲配售升值潛力極高、價格3999元的「白金版陳高」1瓶。

    金門縣長楊鎮浯率副縣長黃怡凱、財政處長孫國智等人，在各鄉鎮長及律師陳詩文、金門大學理工學院院長馮玄明人見證下，啟動抽籤儀式，由電腦隨機抽出2萬名金門鄉親，結果出爐，各鄉鎮中籤人數為金城鎮6153人、金湖鎮4297人、金沙鎮3040人、金寧鄉4494人、 烈嶼鄉1931人、距金門72浬外的烏坵鄉也有85人中籤。

    楊鎮浯說，萬一抽中白金版陳高的人，一定要珍惜，相信它的價值一定會被放大。

    金酒員工日前在白金版陳高發表會時即私下透露，這瓶「白金黑金剛（坊間以金門陳高的外盒是黑色又稱「黑金剛」）」何止10年？汲取的是金城廠紅磚老窖池在延長發酵期所生產的高酸酯含量好酒，更是高層要求品酒師與調酒師深入各大酒窖品評海選，決定採用庫存10年、12年、25、27年的老酒調合，經反覆組合品評，得到完美的配方比例，在傳承「黑金剛」陳高口感上一貫的甘美醇順外，兼容獨特的馥郁果香與陳香雙重風格，賞味無期限，有雄厚的增值潛力。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    金酒公司首次公開採用電腦抽獎，從十一萬多人中，只花了三分鐘就抽出了二萬名幸運兒。（記者吳正庭攝）

    金酒公司首次公開採用電腦抽獎，從十一萬多人中，只花了三分鐘就抽出了二萬名幸運兒。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右四）率副縣長黃怡凱（左二）等人，啟動電腦抽籤儀式。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右四）率副縣長黃怡凱（左二）等人，啟動電腦抽籤儀式。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府官員日前在「白金版陳年特級高粱酒」試飲會上一飲而盡、一滴不留的態度，已清楚說明這款陳高的酒質。（資料照）

    金門縣政府官員日前在「白金版陳年特級高粱酒」試飲會上一飲而盡、一滴不留的態度，已清楚說明這款陳高的酒質。（資料照）

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