雲林縣府發展健康旅遊 擬在草嶺打造「森林療育」基地

雲林縣府計畫在草嶺石壁打造全縣第一座森林療育基地，發展健康旅遊，圖為五元兩角步道。（記者黃淑莉攝）

2020/10/13 17:20

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林草嶺有豐富自然生態景觀及林木，雲林縣府計畫在草嶺石壁地區打造全縣第一個「森林療育」基地，發展不一樣的健康旅遊。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，不同於森林浴，森林療育是有專人引領「森林療育活動」，在森林環境中感受自然的力量，藉由身體感官或自然接觸方式，釋放累積在身體裡的壓力，草嶺石壁的杉林步道、孟宗竹林步道、五元兩角、木馬古道及雲嶺之丘都很適合。

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陳璧君表示，台大實驗林團隊在溪頭的許多實驗研究都驗證森林環境對人的心理及生理具有正向的改善效果，為進一步了解石壁地區的「森林醫學」資料，縣府委託台大實驗林進行石壁森林對人類活動的影響的相關資料。

文觀處表示，台大實驗林團隊預計以1年多的時間在石壁地區雲嶺之丘、杉林步道及木馬古道3地，進行植物、昆蟲、鳥類及土壤等生態資源盤點，另還有雨量、氣溫、濕度、負離子等環境因子監測，做完整的蒐集及建立。

文觀處強調，台大實驗林也成立「森林療育活動步道體驗及量測活動」，將用心脈儀、血氧濃度儀、身體組成分析儀及心理指標量表等評估介面來量化，計畫預計明年春季開始執行，屆時將對外徵求50位民眾參加受試，歡迎有興趣者來加入。

石壁雲嶺之丘站在觀景台彷彿置身雲端，可俯瞰雲林、南投、嘉義、彰化等地。（記者黃淑莉攝）

石壁木馬古道保留原始林相。（記者黃淑莉攝）

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