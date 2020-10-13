為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林縣府發展健康旅遊 擬在草嶺打造「森林療育」基地

    雲林縣府計畫在草嶺石壁打造全縣第一座森林療育基地，發展健康旅遊，圖為五元兩角步道。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府計畫在草嶺石壁打造全縣第一座森林療育基地，發展健康旅遊，圖為五元兩角步道。（記者黃淑莉攝）

    2020/10/13 17:20

    ［記者黃淑莉／雲林報導］雲林草嶺有豐富自然生態景觀及林木，雲林縣府計畫在草嶺石壁地區打造全縣第一個「森林療育」基地，發展不一樣的健康旅遊。

    雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，不同於森林浴，森林療育是有專人引領「森林療育活動」，在森林環境中感受自然的力量，藉由身體感官或自然接觸方式，釋放累積在身體裡的壓力，草嶺石壁的杉林步道、孟宗竹林步道、五元兩角、木馬古道及雲嶺之丘都很適合。

    陳璧君表示，台大實驗林團隊在溪頭的許多實驗研究都驗證森林環境對人的心理及生理具有正向的改善效果，為進一步了解石壁地區的「森林醫學」資料，縣府委託台大實驗林進行石壁森林對人類活動的影響的相關資料。

    文觀處表示，台大實驗林團隊預計以1年多的時間在石壁地區雲嶺之丘、杉林步道及木馬古道3地，進行植物、昆蟲、鳥類及土壤等生態資源盤點，另還有雨量、氣溫、濕度、負離子等環境因子監測，做完整的蒐集及建立。

    文觀處強調，台大實驗林也成立「森林療育活動步道體驗及量測活動」，將用心脈儀、血氧濃度儀、身體組成分析儀及心理指標量表等評估介面來量化，計畫預計明年春季開始執行，屆時將對外徵求50位民眾參加受試，歡迎有興趣者來加入。

    石壁雲嶺之丘站在觀景台彷彿置身雲端，可俯瞰雲林、南投、嘉義、彰化等地。（記者黃淑莉攝）

    石壁雲嶺之丘站在觀景台彷彿置身雲端，可俯瞰雲林、南投、嘉義、彰化等地。（記者黃淑莉攝）

    石壁木馬古道保留原始林相。（記者黃淑莉攝）

    石壁木馬古道保留原始林相。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    創紀錄！雲林農機展3天52萬人次參觀
    2020/10/12 17:09

    創紀錄！雲林農機展3天52萬人次參觀
    雲林力推3步道 享受置身「臥虎藏龍」竹林風情
    2020/10/07 17:34

    雲林力推3步道 享受置身「臥虎藏龍」竹林風情

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    公費流感疫苗5日開打 雲林備18萬600劑
    2020/10/03 11:50

    公費流感疫苗5日開打 雲林備18萬600劑

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    抱怨超商店員態度不佳 他貼出對話後竟湧入上萬則留言
    2020/10/12 23:26

    抱怨超商店員態度不佳 他貼出對話後竟湧入上萬則留言

    謠言終結站》蔡琴病危住院？ 經查又是假消息
    2020/10/12 23:02

    謠言終結站》蔡琴病危住院？ 經查又是假消息 影片

    北市共享廚房進駐大樓成隱憂 都發局︰無法認定類別先勒令停工
    2020/10/12 20:05

    北市共享廚房進駐大樓成隱憂 都發局︰無法認定類別先勒令停工

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播