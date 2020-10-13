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    阿妹台東跨年場吸粉絲 旅行社抓緊商機推3天全包式行程

    易飛網宣布，為因應天后張惠妹「獻聲」台東舉辦跨年演唱會並續航國旅營運動能，將推出「台東跨年航空追星假期」全包式行程，解決粉絲面臨一房難求的困境外，也讓旅客能一路從2020年尾High到2021，白天到黑夜暢玩3天。（業者提供）

    易飛網宣布，為因應天后張惠妹「獻聲」台東舉辦跨年演唱會並續航國旅營運動能，將推出「台東跨年航空追星假期」全包式行程，解決粉絲面臨一房難求的困境外，也讓旅客能一路從2020年尾High到2021，白天到黑夜暢玩3天。（業者提供）

    2020/10/13 16:51

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕天后張惠妹跨年將回家鄉台東開唱，預估將掀起一波東台灣國旅熱潮。易飛網宣布，為因應阿妹在台東舉辦跨年演唱會並續航國旅營運動能，將推出「台東跨年航空追星假期」全包式行程，解決粉絲面臨一房難求的困境外，也讓旅客能一路從2020年尾High到2021，白天到黑夜暢玩3天。

    易飛網公告9月合併營收約4413萬元，坐穩上市櫃旅行社營收二哥寶座。易飛網表示，在旅遊產業持續受疫情影響的大環境下，易飛網9月合併營收較去年同期下滑47.34%，是6家上市櫃旅行社中減幅最低。

    瞄準國旅商機，易飛網推出「台東跨年航空追星假期」全包式商品，班機時間早去晚回，從台北松山機場出發至台東只要40分鐘，旅客除可免除舟車勞頓辛苦，更可將精力留給跨年演唱會，旅客將入住知本高野飯店享受冬日暖暖美人湯，並享用原住民特色風味餐，同時融入池上天堂鞦韆、比西里岸等熱門打卡景點，瘋玩3天每人售價1萬1888元起，另同步推出3天2夜自由行，花蓮進台東出1次玩遍東台灣，入住4星溫泉飯店，還加贈56小時租車，每人售價6750元起。不論是團體或是自由行都是限量銷售，售完為止。

    易飛網指出，天后獻聲台東，吸引大批粉絲湧入當地訂房，更使得台東旅宿業訂房率持續飆升中，易飛網已「超前部署」台東房位與機位，解決粉絲們食衣住行所面臨的問題，讓旅客放心追星。

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