香蕉價格直直落 雲縣啟動團購助蕉農

雲林縣啟動團購助蕉農，媒合金門縣團購7200公斤雲林莿桐「烏龍蕉」今天封箱，預計15日可抵達金門。（記者黃淑莉攝）

2020/10/13 15:49

［記者黃淑莉／雲林報導］今年國產香蕉盛產，加上外銷量減，供過於求價格直直落，現產地收購價優級蕉每公斤8元，去年有20多元，雲林縣府啟動團體措施，媒合、鼓勵企業及團體採購，今天1貨櫃約480箱封箱，預計15日可運抵金門。

雲林縣府農業處魏勝德表示，雲林香蕉種植面積約670公頃，主要產期在秋冬，今年國內香蕉因沒有颱風、大雨產量增，外銷量又因疫情關係減少，導致價格差。

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莿桐果菜生產合作社理事長主席蘇明利指出，今年外銷訂單較去年減少5、6成以上，價格崩跌時，要免費送貿易商2貨櫃還被拒絕，預計香蕉價格要到明年春節後才會回穩。

雲林縣長張麗善說，雲林香蕉產量雖少，但口感、香氣絕佳，尤其莿桐生產合作社的「烏龍蕉」又Q又香，深受日本人喜歡，上月金門縣長楊鎮浯到雲林斗南鎮農會參訪，得知香蕉價格低，當下指示相關單位協助媒合團購。

張麗善表示，金門縣首波團購7200公斤、有480箱，今天在莿桐果菜生產合作社辦理封箱啟運，張麗善與楊鎮浯透過視訊跨海一起推銷雲林好蕉，也鼓勵大家多多團購。

魏勝德說，雲林縣香蕉團購窗口有，林內鄉農會0922-967926、莿桐果菜生產合作社0921-846517、新光果菜生產合作社0920-693770。

雲林縣各界啟動香蕉團購助蕉農，歡迎各界多選購。（記者黃淑莉攝）

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