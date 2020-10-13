誰來作客》從女體繪畫到育兒繪畫 最暖單親爸插畫家BLUE

「全球最暖父職插畫家」BLUE，這次要來跟大家聊聊最新推出繪本！（記者余家緯攝）

2020/10/13 18:00

〔記者林秀豪／綜合報導〕「從女體插畫家到親子插畫家，兒子真的改變了我的世界」BLUE開心的跟我們說。今年37歲的BLUE曾擔任過報紙、週刊專欄畫家，早期以畫女體、畫時事備受矚目，到了2014年兒子出生，便開始繪畫育兒插畫，2018年一篇被轉載到西班牙的臉書貼文，半年來高達37萬次分享，突然意外爆紅到國外，就連知名美國網媒《赫芬頓郵報》也都來採訪他，讓BLUE深感震驚！

本集《誰來作客》特別邀請到有「全球最暖父職插畫家」之稱的BLUE，來聊聊在今年推出的全新繪本《1+1+1》，這是BLUE首本長篇繪本，在這本關於家與成長的大人系療癒繪本，又會是一個怎麼樣的感人故事呢？

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在繪畫這條路上看似得心應手的BLUE，在感情路上卻非常坎坷，從吃盡女人虧、廣發好人卡的害羞男孩，到歷經結婚、離婚的單親爸爸，讓BLUE坦承「對女人完全沒輒」，並分享了「濫好人」的故事，節目尾聲BLUE也搭乘了時光膠囊，要對未來18歲的兒子，說出身為爸爸藏在心裡深處的真心話，讓錄影現場瞬間瀰漫著溫馨感人的氛圍。

節目最後！BLUE也特別要送給《自由FUN送》的觀眾朋友們全新繪本《1+1+1》，想知道怎麼抽到這本溫馨的全新繪本嗎？趕快點開影片一探究竟，一起來感受最暖單親爸爸插畫家的感人故事！

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早期以畫女體、畫時事備受矚目，也是創立粉專「BLUE流」名稱的由來！（記者余家緯攝）

工作滿檔的BLUE，假日也都是偷偷加班，完成全新繪畫。（記者余家緯攝）

全新繪本《1+1+1》，關於家與成長的大人系療癒繪本，又會是一個怎麼樣的感人故事呢？（BLUE提供）

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