身兼北市市政顧問經營旅館被爆違建 周水美道歉︰月底自拆

北投水美溫泉會館外觀。（翻攝自臉書官網）

2020/10/13 15:07

〔記者郭安家／台北報導〕曾參與台北市長柯文哲競選顧問團、身兼台北市政府市政顧問的台北市溫泉發展協會理事長周水美，被民眾投訴其經營的北投水美溫泉會館，光鮮亮麗的旅館後方建物屋頂竟冒出鐵皮違建，過去拆除後，近期死灰復燃，質疑其地方勢力龐大，違建屹立不搖。對此，周水美受訪道歉，並解釋總經理搞不清楚，竟將違建加以重建，10月底前將拆除，並於原處申請增建倉庫。

周水美表示，該違建2001年就有，其實那時候申請旅館執照上面就有畫虛線的文件，圖片上有一個倉庫存在，因飯店年代久遠，不清楚哪裡有違建，之後就整理拆除；最近總經理來台幾年搞不清楚，看到圖上有違建，就重新把該建物屋頂違建重建、整理恢復 ，才會有今天這些問題，小小倉庫拆掉沒有什麼大礙，有沒造成建物危險性。

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不過，周水美說，會館的容積、建蔽沒用完，還可以增建，未來請建築師算建蔽率、容積率，如果可以增建，即依法申請，但倉庫目前是既有違建還是要拆。

對於外界質疑與柯文哲關係不錯、地方勢力龐大？周水美表示，她自前市長馬英九時代任市政顧問，郝龍斌、柯文哲任內當過2屆顧問，「這樣的話，是不是每一任市長都要算？這不可能」，她只是產業顧問，擔任溫泉協會理事長十幾年，做公益幫助產業，在社區出錢、出力、出時間，將意見給北市府，也要跟市長配合市政工作，難道要唱反調，他（柯）走東我走西，要不然一跟政府唱反調，也不對吧！

建管處發言人洪德豪表示，水美溫泉會館於今年9月26日又被舉報興建違建，目前仍在跑行政流程，完成後將進行查處。經查水美會館違建紀錄，2007年曾遭檢舉，後來已自行拆除，查報紀錄還看到其他增建項目如屋頂違建、平台擴建、新增圍籬等，目前都已拆除結案，有些則屬可增建項目（如興建水塔），可申請雜項執照就地合法。

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