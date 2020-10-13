北市自強隧道暫無測速 警方盼明年初盡快區間測

北市警察局長陳嘉昌。（記者郭安家攝）

2020/10/13 13:30

〔記者郭安家／台北報導〕今年4月省道台61線彰化縣伸港段區間測速系統瑕疵爆出大烏龍，台北市區自強隧道、辛亥隧道之間測速也暫緩實施，台北市警察局長陳嘉昌今上午赴議會進行工作報告，指法規修訂後會再重新啟用，交通警察大隊執法組長王均則說，明年1月1日將區間測速系統軟硬體，送至中央標準局檢驗後，會協調盡快恢復執法。

至於目前執法空窗期，王均表示，北市區監測速執法則從去年9月執行至今年4月，民眾已養成習慣，目前自強隧道車流穩定，民眾都保持一定限速，因此警方目前沒在自強隧道測速開單，但會再觀察，視狀況擺設移動式三腳架測速照相機，有需要就去擺。至於明年起是否增加北市區間測速？王說，還在觀察自強、辛亥隧道執行狀況，再評估設置。

請繼續往下閱讀...

有部分民眾質疑區間測速違憲？陳嘉昌說，怎麼會違憲咧？老實講啦，區間測速應該是比較先進防止駕駛人超速的工具，它的功能應該是很好，目前受限於「度量衡法」還未將之列入管理，交通部已經開過會，區間測速入法後就可實施，市警局上個月已與交通部開過好幾次會。

至於北市區間測速開罰單是否有問題？陳嘉昌說，北市啟用區間測速後，仍將設備送至相關單位檢驗合格，跟完全沒有檢驗拿去用，是完全不一樣。他說，自強隧道實施區間測速後，交通、違規案都大幅下降；現在駕駛速度比以前規矩很多，大家都習慣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法