為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市自強隧道暫無測速 警方盼明年初盡快區間測

    北市警察局長陳嘉昌。（記者郭安家攝）

    北市警察局長陳嘉昌。（記者郭安家攝）

    2020/10/13 13:30

    〔記者郭安家／台北報導〕今年4月省道台61線彰化縣伸港段區間測速系統瑕疵爆出大烏龍，台北市區自強隧道、辛亥隧道之間測速也暫緩實施，台北市警察局長陳嘉昌今上午赴議會進行工作報告，指法規修訂後會再重新啟用，交通警察大隊執法組長王均則說，明年1月1日將區間測速系統軟硬體，送至中央標準局檢驗後，會協調盡快恢復執法。

    至於目前執法空窗期，王均表示，北市區監測速執法則從去年9月執行至今年4月，民眾已養成習慣，目前自強隧道車流穩定，民眾都保持一定限速，因此警方目前沒在自強隧道測速開單，但會再觀察，視狀況擺設移動式三腳架測速照相機，有需要就去擺。至於明年起是否增加北市區間測速？王說，還在觀察自強、辛亥隧道執行狀況，再評估設置。

    有部分民眾質疑區間測速違憲？陳嘉昌說，怎麼會違憲咧？老實講啦，區間測速應該是比較先進防止駕駛人超速的工具，它的功能應該是很好，目前受限於「度量衡法」還未將之列入管理，交通部已經開過會，區間測速入法後就可實施，市警局上個月已與交通部開過好幾次會。

    至於北市區間測速開罰單是否有問題？陳嘉昌說，北市啟用區間測速後，仍將設備送至相關單位檢驗合格，跟完全沒有檢驗拿去用，是完全不一樣。他說，自強隧道實施區間測速後，交通、違規案都大幅下降；現在駕駛速度比以前規矩很多，大家都習慣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    行經自強隧道超速挨罰 法官認區間測速不精準判撤銷
    2020/10/12 17:12

    行經自強隧道超速挨罰 法官認區間測速不精準判撤銷
    北宜全段實施區間測速 可停等「補時」縣界排除路段外
    2020/09/27 14:22

    北宜全段實施區間測速 可停等「補時」縣界排除路段外

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    台南首個區間測速！執法範圍初步選定 知名「水桶彎」附近
    2020/09/23 19:20

    台南首個區間測速！執法範圍初步選定 知名「水桶彎」附近
    區間測速規範明年上路 設備未通過檢定將挨罰
    2020/09/13 10:58

    區間測速規範明年上路 設備未通過檢定將挨罰

    週年慶入手BRITA 最超值
    小心！台13甲造橋區間測速路段 一路超速2張紅單
    2020/06/27 19:17

    小心！台13甲造橋區間測速路段 一路超速2張紅單
    高雄鳥松、內門2處區間測速喊停 前半年違規紅單不撤單
    2020/06/01 17:24

    高雄鳥松、內門2處區間測速喊停 前半年違規紅單不撤單
    生活今日熱門
    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案
    2020/10/12 19:18

    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案 影片

    買烤肉串驚見「大強」爬行 她幽默配音錄影...下一秒也遭殃
    2020/10/12 14:16

    買烤肉串驚見「大強」爬行 她幽默配音錄影...下一秒也遭殃

    免費公車學生卡市府製作？民進黨市議員痛批交通局說謊欺騙
    2020/10/12 15:09

    免費公車學生卡市府製作？民進黨市議員痛批交通局說謊欺騙

    國慶煙火激情後台南要不要捷運？ 網民熱議
    2020/10/12 14:20

    國慶煙火激情後台南要不要捷運？ 網民熱議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播