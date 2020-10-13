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    凶猛「鱷魚火箭」入侵花蓮美崙溪口 憂破壞台灣生態

    花蓮美崙溪出海口被外來魚種入侵，有民眾從曙光橋上，發現溪水中有隻長達100多公分的怪魚，還會浮出水面曬太陽，因外型膚色像極了鱷魚，加上也有長長的頭型，誤認是真的鱷魚出沒在溪邊，經查原來是生性兇猛且會破壞台灣生態的「鱷魚火箭」。 （圖擷取自花蓮同鄉會）

    花蓮美崙溪出海口被外來魚種入侵，有民眾從曙光橋上，發現溪水中有隻長達100多公分的怪魚，還會浮出水面曬太陽，因外型膚色像極了鱷魚，加上也有長長的頭型，誤認是真的鱷魚出沒在溪邊，經查原來是生性兇猛且會破壞台灣生態的「鱷魚火箭」。 （圖擷取自花蓮同鄉會）

    2020/10/13 13:17

    ［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮美崙溪出海口近日有民眾發現有隻外型疑似「鱷魚」的鱷魚火箭出沒，嚇得趕緊當「吹哨人」在臉書社團示警，提醒勿靠近避免危險，引起網友熱議。經花蓮縣府農業處比對後，確認非鱷魚，而是疑似遭棄養的外來種「鱷魚火箭」，呼籲民眾不用擔心。

    花蓮美崙溪出海口被外來魚種入侵，有民眾從曙光橋上，發現溪水中有隻長達100多公分的怪魚，還會浮出水面曬太陽，因外型膚色像極了鱷魚，加上也有長長的頭型，誤認是真的鱷魚出沒在溪邊，經查原來是生性兇猛且會破壞台灣生態的「鱷魚火箭」。

    花蓮縣府農業處保林科員蔡南益說，經比對後，被民眾發現的這隻魚，是俗稱鱷魚火箭的雀鱔科魚類，屬於外來種，在引進台灣後，被視為淡水觀賞魚類，體長可以長到3公尺多，推測是遭人棄養在美崙溪，數量一多恐造成生態危害，呼籲不要任意棄養，避免破壞環境。

    根據台灣海洋大學水生動物實驗中心資料，鱷魚火箭來自北美至中美一帶，主要生活在純淡水、偶入鹹淡水的環境中，對水質適應力強，淡水、海水皆能存活，主要為肉食性大型兇猛魚類，會吃其他魚種；吻長，外形有著如鱷魚般的尖利牙齒，魚體、背鰭分布斑紋及深褐色的斑塊。

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