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    宜縣600多間宮廟 僅76間參與媽祖文化節遶境

    宜蘭縣長林姿妙主打的「2020蘭陽媽祖文化節」遶境活動，將於23日登場為期3天，但全縣600多間宮廟，僅76間參與遶境；圖為去年遶境照片。（資料照）

    宜蘭縣長林姿妙主打的「2020蘭陽媽祖文化節」遶境活動，將於23日登場為期3天，但全縣600多間宮廟，僅76間參與遶境；圖為去年遶境照片。（資料照）

    2020/10/13 13:00

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙主打的「2020蘭陽媽祖文化節」遶境活動，將於23日登場維持3天；但全縣600多間宮廟，僅76間參與遶境，連宜蘭縣位階最高的媽祖官廟「昭應宮」，也未參與；縣府民政處說，今年參與遶境的宮廟比去年增加，參與度良好，未來還是會力邀其它宮廟踴躍參與。

    宜蘭縣政府今年以去年辦「北台灣媽祖文化節」經驗，另外再編列約1000萬元預算，辦理「蘭陽媽祖文化節」遶境，由羅東鎮震安宮擔任主祀公廟，有別於去年的海上遶境，縣府今年與台鐵合作，改用「蒸汽火車」遶境的形式辦理。

    遶境路線第1天從羅東鎮震安宮出發，到南方澳南天宮過夜，第2天再從南方澳搭蒸氣火車至頭城烏石港，至礁溪澤蘭宮過夜，第3天再從澤蘭宮走回震安宮。

    不過，宜蘭縣有600多間宮廟，今年僅76間宮廟參與遶境，參與宮廟數不到總宮廟數的6分之1，加上宜縣少數的媽祖官廟、宜蘭市昭應宮，也未參與遶境，引發宮廟參與度不高的質疑；宜蘭市昭應宮主任委員、議長張建榮說，確實沒參與遶境，但那本就是隨各宮廟意願參與的活動，廟方還是全力支持媽祖文化節。

    根據縣府統計，去年宜縣共66間宮廟參與遶境，今年有76間；縣府民政處說，因由感於媽祖文化節的成功，縣內參與遶境的宮廟數已經比去年增加，未來會繼續邀請，相信參與公廟數會陸續增加。

    民政處指出，昭應宮雖未參與遶境，但因是宜縣的官廟，意義很重大，縣府有安排一個點，在昭應宮前開放民眾「鑽轎腳」，議長也表示全力支持活動。

    宜蘭縣長林姿妙主打的「2020蘭陽媽祖文化節」遶境活動，將於23日登場為期3天，但全縣600多間宮廟，僅76間參與遶境；圖為去年遶境照片。（資料照）

    宜蘭縣長林姿妙主打的「2020蘭陽媽祖文化節」遶境活動，將於23日登場為期3天，但全縣600多間宮廟，僅76間參與遶境；圖為去年遶境照片。（資料照）

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