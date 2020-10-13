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    農委會：校園食材登錄平台明年增原產地 全力推動增設供應平台

    農委會強調食材登錄平台明年1月增設原產地查詢欄位，食材供應平台也會全力輔導設置。（記者簡惠茹攝）

    農委會強調食材登錄平台明年1月增設原產地查詢欄位，食材供應平台也會全力輔導設置。（記者簡惠茹攝）

    2020/10/13 11:47

    〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院日前宣布，明年起學校營養午餐全面採用國產溯源食材，農委會強調食材登錄平台明年1月增設原產地查詢欄位，食材供應平台也會全力輔導設置。

    農委會昨天邀集教育部、衛福部、學者專家、團膳業者、公民團體代表，就如何推動學校午餐全面採用國產溯源食材規劃進行討論，農委會今天就媒體相關報導加以澄清，農委會表示，針對報導「家長催生食材平台，農委會回絕」，此標題嚴重偏離事實，造成社會大眾誤解，該會深表遺憾。

    農委會農糧署運銷加工組長陳祈睿表示，食材平台分為食材登錄平台和食材供應平台，食材登錄平台已經納入全台有提供營養午餐的學校，登錄當天使用食材的供應商，可以提供大眾查詢，至於食材的原產地揭露欄位則是在明年1月前會完成。

    陳祈睿指出，而食材供應平台屬於可以集中採購食材的場所，目前在台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台南市、花蓮縣均已設立，農委會與地方政府、批發市場及農民團體持續努力推動，未來更將逐步擴增供應品項，由於涉及供應商採購模式調整，更需要多加溝通協調。

    農糧署也強調，昨天會議中沒有回絕建立食材供應平台的建議，而是明確表達只要地方政府有意願，農委會將在行政、經費及設備上全力輔導設置，更將主動與教育部、團膳業者、食材供應商、地方政府共同討論加強推動。

    農委會指出，對於食材供應平台設置，農委會一貫態度都是鼓勵並輔導地方政府基於地方特色與需求積極籌設，何來「回絕」一事？衷心期盼媒體報導應本於事實，勿斷章取義、虛編故事，以扭曲不實的內容打擊各界齊心提升學校午餐品質的努力。

    農委會表示，昨天與會者肯定近年政府對改善學校午餐品質之努力，食材抽驗件數從推動前的156件大幅提升為超過4千件，合格率大幅上升，嚴格把關的程度受各界認同，對於政府規劃將三章一Q食材補助費由現行每人每餐3.5元大幅提昇至6元也表示贊同，預期將可有效促進學校午餐主要食材全面採用國產溯源農產品。

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