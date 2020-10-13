南鐵地下化凌晨強拆警民衝突 黃偉哲：不輕言放棄溝通

台南鐵路地下化凌晨強拆爆警民衝突 ，台南市長黃偉哲表示不輕言放棄溝通。（記者劉婉君攝）

2020/10/13 11:16

〔記者劉婉君／台南報導〕台南鐵路地下化今天凌晨強拆最後2戶的抗爭戶，警民多次推擠衝突，台南市長黃偉哲表示，未到最後關頭前不輕言放棄溝通。

鐵道局今天凌晨3時採取強制拆除作業，目前陳家尚在搬家中，支援反拆遷的民眾仍在現場抗議，過程中已發生數度與警方推擠的衝突。

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黃偉哲說，此事牽涉到全民的公益及屋主的權益間的一個競合關係，鐵路地下化工程已延宕十多年，包括照顧住宅、徵收的價格，都是盡量以最優的考量，市府真的還在努力溝通直到最後一刻。

黃偉哲說，2個多月以來已溝通7、8次，切結書都已經簽下去了，今天再要求給他們到午夜，我們還在努力跟鐵道局拜託溝通，因為屬地機關及調派警力的要求機關都是鐵道局，本來去年5月就要拆除了，也是交通部一個命令說暫緩拆除，台南市政府配合辦理，市府的立場是希望把握最後這幾小時，再跟當事人多做溝通，盡量用一個比較不要發生衝突的方式，讓事情和平落幕。

黃偉哲也希望大家多諒解，市民已經多等了十幾年，這十幾年來發生在鐵道周圍，不管是交通阻塞、鐵路事故、火車延誤，造成受傷、傷亡，坦白講，這些都是可以避免的，期待市民多幾小時耐心，再給當事人跟鐵道局、市府三方多一點溝通的機會，雖然這事情不能滿意順遂，沒有辦法百分之百圓滿，但也希望大家都能夠做最大的體諒，為對方設想。

黃偉哲說，事情總是要有個落幕的時候，不知道這個落幕的時間是在今天還是明天，希望再溝通到最後一刻。

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