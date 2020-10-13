中市備75萬流感疫苗估月底打完，盧秀燕籲中央速向國際調貨。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/13 10:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕公費流感疫苗5日開打，台中市今年準備75萬劑疫苗，截至昨日開打甫8天已接種22萬劑，等於打完1/3的疫苗量，衛生局預估到月底公費疫苗將打完，台中市長盧秀燕呼籲中央儘速向國際調貨，以利民眾接種。

公費流感疫苗5日開打，台中市衛生局長曾梓展指出，台中市今年公費流感疫苗採購75萬2300劑（含公費對象73萬7400劑，及市府相關局處採購1萬4900劑），自10月5日開打到昨日，已接種22萬劑，等於施打甫滿週餘，已用掉1/3的量。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，台中市今年準備75萬劑流感疫苗比其他縣市多，但今年逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾施打流感疫苗意願高，過去總要三催四請民眾才會來施打，這次是主動來，目前已出現疫苗吃緊現象，且不僅台中市，很多縣市準備不夠，不是已用完就是疫苗快打完，擔心以目前民眾踴躍接種的情況看來，擔心疫苗量不夠。

盧秀燕說，因疫苗除台灣少數特定公司能製作外，多是向國外採購，呼籲中央趕快緊急調度，包括請國家隊出動或請國內特定廠商加緊製作，更要向國際調貨，尤其現今有些國外肺炎疫情嚴重的國家，民眾無法外出施打疫苗，也許國際還有貨，籲中央加緊向國際調度，以滿足國內需求。

曾梓展指出，疫苗開打以來已接種22萬劑，目前控管包括學校大規模接種數外，目前控管每天讓民眾都有疫苗可打，預估中市的公費流感疫苗可接種到10月底，請民眾務必提早施打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法