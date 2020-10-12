新莊副都心國家影視聽中心 蘇、侯同台宣布︰明年完工啟用

行政院長蘇貞昌今天視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館，新北市長侯友宜全程陪同出席，2人不時咬耳朵交流意見。前方為場館模型。（記者陳心瑜攝）

2020/10/12 20:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午視察位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心一期場館，新北市長侯友宜上午也臨時更改行程，陪同出席，2人視察過程不時咬耳朵交流意見，全無2018年競選新北市長時的煙硝味。蘇貞昌笑說，2人競選的時候有競爭，而他（侯）贏了，尊重新北市民的民主決定，他會在中央和侯市長一起努力把事情做好。

蘇揆原定下午4點10分抵達基地，侯友宜提前在4點就抵達國家電影及視聽文化中心新莊一期場館（簡稱國家影視聽中心一期）等候，約1個半小時的視察行程中，2人有說有笑，氣氛融洽，聽簡報時更不時咬耳朵交流意見。

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蘇貞昌說，選舉時尊重新北市民的民主決定，選舉結束，但新北就是新北，他也還是新北市民，大家一起努力做事。

蘇貞昌說，他當台北縣長時，對國家影視聽中心就有規劃，雖然經歷很多的曲折，終於從無到有完工，也讓新北有個地標，並展現對國家電影文化的重視，完整保存影片、片庫，更應用在數位時代。

蘇貞昌並宣布說，第二期的典藏庫、影視聽博物館等工程共54億1300萬元經費，將由中央全數買單，預計2021年開工。

侯友宜說，國家電影視聽文化中心是地方跟中央合作的重要工程，新北市出錢、出力也出地，給電影圈及新北市民一個大禮，希望帶動影視相關產業蓬勃發展，希望第一期盡快完工。

國家電影及視聽文化中心執行長王君琦表示，國家電影及視聽文化中心一期場館，包括行政中心、放映廳和圖書館，2016年開工、預計2021年完工，目前在內部裝修階段；二期場館有典藏庫和影視聽博物館，由中央編列籌建預算。

行政院長蘇貞昌今天視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館，新北市長侯友宜全程陪同出席。（記者陳心瑜攝）

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