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    謠言終結站》蔡琴病危住院？ 經查又是假消息

    近日有網路影片宣稱藝人蔡琴（見圖）病危住院，經查證為捏造虛構的假消息。

    近日有網路影片宣稱藝人蔡琴（見圖）病危住院，經查證為捏造虛構的假消息。

    2020/10/12 23:02

    〔即時新聞／綜合報導〕假消息滿天飛，有網路影音平台9月份上傳多支影片，影片內容宣稱藝人蔡琴已罹患中風、腦死等消息，並剪輯蔡琴家人因她病危而傷痛流淚的照片，經台灣事實查核中心查證，蔡琴目前身體健康，多則網路影片分享的實為假消息。

    根據事實查核中心，多支網路影片以聳動標題如「蔡琴突發腦中風」、「蔡琴肺部潰爛」，企圖吸引觀眾目光，並搭配機器人語音旁白敘述蔡琴病情，並稱蔡琴「心血管破裂、肺肝損害、腦死」等病危狀況，加上剪輯蔡琴親友照片，宣稱蔡琴弟弟淚流滿面，前往醫院探病。

    經查核中心詢問蔡琴助理瞿麗齡，得知蔡琴目前健康平安，網路影片並非事實。而查核中心檢視影片中「蔡琴變植物人」等關鍵照片，發現照片來源是2016年的中國新聞，該新聞照片為中國安順市某病患因喝入農藥而住院的畫面，此照與蔡琴完全無關。

    上傳蔡琴假消息的影音頻道已累積有4萬6800人訂閱，其中1支關於蔡琴的影片關看人次已高達14萬，該頻道上傳的影片多為多組圖片重複輪播，並配上機器人旁白語音。查核中心表示，關於蔡琴假消息的影片內容都沒提供消息來源，也沒記者署名，並非來自媒體發佈的影片，影片為捏造虛構的訊息，並不可信。

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