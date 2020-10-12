相隔2週台中頭汴坑溪又見魚屍！ 民眾懷疑工廠趁假日偷排廢水

頭汴坑溪在大里立仁橋下，11日傍晚相隔2週又出現大批魚屍，民眾懷疑有工廠趁假日偷排廢水。（記者陳建志翻攝）

2020/10/12 17:49

〔記者陳建志／台中報導〕大里區頭汴坑溪立仁橋上下游，9月26日傍晚民眾發現大批死魚，當時懷疑是疏濬擾動水源，也不排除是工廠排放廢水，不過並未查獲排放廢水工廠，沒想到11日國慶連假下午，民眾又發現立仁橋下出現大批死魚，天氣炎熱並已飄出惡臭，民眾質疑為何每到假日就出現死魚？懷疑有工廠趁著假日持續偷排廢水，希望市府環保局能揪出元兇。

本報9月27日曾報導，民眾前一天晚間行經大里頭汴坑溪立仁橋附近時，發現河面有大批死魚，魚屍並從立仁橋上游一直往下游延伸到大里溪、頭汴坑溪匯流口，初估死掉的魚有好幾千條，大量魚屍並已傳出惡臭。

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市府環保局當天曾派人到場採水，檢驗發現溶氧量、pH值都正常，也未驗出氰化物及重金屬，因河道正在進行疏濬工程，且魚屍的腮呈現灰色，研判是砂石開挖擾動水質，但也不排除是工廠排放廢水，不過追查後並未發現有工廠偷排。

沒想到相隔2週，國慶連假最後1天的11日傍晚，民眾前往頭汴坑溪堤頂自行車道散步，行經大里立仁橋附近時，再度在橋下發現好幾千條的魚屍，因天氣炎熱已傳出臭味，不解為何每逢假日就出現死魚？懷疑有工廠趁著假日稽查人力少持續偷排廢水，要求市府追查出破壞環境的元兇；三河局今天並已派人撈捕河面的死魚。

環保局環境稽查大隊姚宗育股長表示，昨天晚間9點左右接獲報案就派人到場採水，初步發現溶氧量5.5mg/L，pH值也正常，也未驗出氰化物及重金屬，已採水進一步化驗，強調上月底出現死魚後就對該河段加強稽查，曾查獲一家電鍍工廠排放泡沫廢水，不過是否超標需待檢驗結果出爐，昨晚獲報後也前往該家電鍍工廠查看，並未發現排放水異常，將持續稽查該河段工廠排放水狀況。

頭汴坑溪在大里立仁橋下，11日傍晚相隔2週又出現大批魚屍，今天仍可看到大批死魚，民眾懷疑有工廠趁假日偷排廢水。（記者陳建志翻攝）

頭汴坑溪在大里立仁橋下出現大批魚屍，並飄出臭味，三河局今天派人到場撈魚屍。（記者陳建志翻攝）

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