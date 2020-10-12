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    檢舉中國豬肉製品被承辦員嗆無聊 南市衛局︰移送考績會懲處

    民眾檢舉有人疑似買到中國製的豬肉製品（月餅），竟遭南市衛生局人員回嗆無聊，當事人為此表達歉意。（記者蔡文居翻攝）

    民眾檢舉有人疑似買到中國製的豬肉製品（月餅），竟遭南市衛生局人員回嗆無聊，當事人為此表達歉意。（記者蔡文居翻攝）

    2020/10/12 17:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名民眾，從台南網路社群看到有人PO文疑似買到中國製的豬肉製品（月餅），熱心向台南市衛生局檢舉，竟遭衛生局人員回嗆「你這樣浪費行政資源」、「以後可以不要這麼無聊嗎？」錄音檔被議員披露後引起軒軒然大波。當事人今天表達歉意。

    衛生局表示，經初步調查後，已調整承辦人員職務，並移送考績會懲處，該員也為此致歉。

    衛生局指出，承辦人員受理案件後確有積極循線追查，並洽請有關單位協處，但該案違反食品法規的事證不明確，並無消極延宕情事；但公務人員受理民眾陳情案件時，應感同身受，並妥善說明處理，態度不應傲慢。針對承辦人員的脫序行為，衛生局已調動其職務，也將於近日內召開考績會研議懲處。

    衛生局表示，本案雖屬個人行為，但將以此為戒，除針對受理專線服務同仁加強為民服務專業訓練，建立標準作業程序，未來也將由政風人員抽查民眾滿意度，並佐以神秘客方式抽查，提升服務品質。

    承辦人員今天也對其個人行為造成社會觀感不佳一事，表達歉意。指該案是陳情人擷取網路上的訊息，因內容不夠明確，也未提供詳細資訊。對於在對話過程，因個人口氣態度造成陳情人不諒解，甚至引起外界訾議，他深感愧疚，特此致歉。

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