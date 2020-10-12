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    免費公車學生卡市府製作？民進黨市議員痛批交通局說謊欺騙

    交通局指免費公車學生卡是市府自己製作，遭民進黨市議員江肇國痛批說謊欺騙，要求市議會譴責。（記者蘇金鳳攝）

    交通局指免費公車學生卡是市府自己製作，遭民進黨市議員江肇國痛批說謊欺騙，要求市議會譴責。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/12 15:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議員陳淑華及江肇國今天批交通局公然說慌，交通局長葉昭甫今天竟然說中捷公司有半票，而且跟雙十免費的公車的學生卡不一樣，但是中捷明明沒有半票，是單一票價，交通局的學生票明明是由中捷出錢，痛批交通局說謊，市議會要予以譴責。

    交通局長葉昭甫今天解釋，中捷公司有半票，是自行規劃的半價卡，跟市府雙十公車十公里免費的學生票不一樣，此一說法遭民進黨市議員痛批。

    民進黨市議員江肇國表示，查閱政府採購網赫然發現台中捷運公司已於10月5日公告「兒童交通卡採購」招標案，並於14日要決標，執行日期到年底。議員們痛批，市府為了因應倉促推動的公車優惠政策，從瀕臨破產、需要增資的中捷公司強行挪用經費。

    交通局長葉昭甫則解釋，中捷公司有半票，是自行規劃的半價卡，跟市府雙十公車十公里免費的學生票不一樣。

    江肇國也表示，台中捷運公司也將於今年底將耗盡資本，為了後續營運3月時才剛增資25億。不過中捷公司也推估，捷運通車後預估每年將虧損近10億的資金。市府為了達成自己的年底要給免費公車學生卡的承諾，卻要一個需要增資的中捷公司來出資，這樣的作為根本就是「市府請客，中捷買單」。

    陳淑華一聽到交通局的解釋，怒不可抑，痛批交通局長葉昭甫說謊，根據台中捷運公司的票價相關專案報告，台中市捷運綠線規劃的票種只有單程票、團體票、敬老愛心票、旅遊票等，並沒有半價票種、沒有學生票、沒有兒童票，中捷公司董事長林志盈說全台灣捷運都是這樣。

    她批葉昭甫明顯說謊、欺騙議會，台中捷運公司辦理的卡片招標，說謊成是半價卡，其實是為了盧秀燕要送給6-12歲小朋友的兒童交通卡，是要交給教育局轉給各校，根本就不是台中捷運公司原先規劃的票種。陳淑華表示，應追究交通局局長說謊的責任，釐清市府拿什麼預算做兒童交通卡。

    市議員邱素貞也表示，葉昭甫才在9月底答詢表示不是每個小朋友都需要，相關經費也還在研議，結果卻立刻公告上網，若以一張40元的卡片來計算，公告的841萬經費核算下來幾乎是18萬張餘張也與台中市6至12歲的小朋友人數相當，可見市府的相關標案與預算早就有安排，只是在議會用打太極的方式來欺騙大家。

    交通局指免費公車學生卡是市府自己製作，遭民進黨市議員陳淑華痛批說謊欺騙，要求市議會譴責（記者蘇金鳳攝）

    交通局指免費公車學生卡是市府自己製作，遭民進黨市議員陳淑華痛批說謊欺騙，要求市議會譴責（記者蘇金鳳攝）

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