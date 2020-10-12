南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案

南投縣府制訂南投縣食品安全管理自治條例，該條例獲議會通過後施行，各種豬肉產品的乙型受體素（瘦肉精）皆要零檢出。（記者陳鳳麗攝）

2020/10/12 19:18

首次上稿 12:27

更新時間 19:18

南投縣食品安全管理自治條例通過實施後，各種豬肉加工品也不得檢出瘦肉精。（記者陳鳳麗攝）

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣府規定明年起縣內販售豬肉的瘦內精須「零檢出」，制訂「南投縣食品安全管理自治條例」草案，今天在縣務會通過，將送縣議會審議通過即施行，屆時若被檢出瘦肉精，出可處3萬以上10萬元以下罰鍰。衛福部食藥署則強調，動物用藥標準依食安法第15條第2項規定，訂定屬中央的權限，並非因地制宣事項。

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南投縣長林明溱強調，自治條例施行後，各種豬肉製品和豬肉產品皆不得檢出乙型受體素（瘦肉精）。（記者陳鳳麗攝）

中央從明年元旦起開放美國豬肉進口，含乙型受體素（或稱「萊克多巴胺」、瘦肉精）容許量標準修正為0.01ppm，南投縣府則堅持要零檢出，因此制訂「南投縣食品安全管理自治條例」，該條例草案今天送南投縣務會議討論。

該條例草案共有5個條文，主要條文重點是在第3、第4條，規定在縣內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販售及作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，不得檢出乙型受體素。違反第3條規定，處新台幣3萬以上10萬元以下罰鍰。並得命其停止販售及封存該產品。

縣長林明溱表示，如果吃太多含乙型受體素的豬肉，會影響身體健康，大家還是購買國產溫體豬肉比較好。明年元旦起會請衛生所局加派人手抽檢，一旦檢出就依自治條例開罰。

衛福部食藥署針對南投縣府訂定「零檢出」的自治條例表示，大法官釋字第738號解釋理由書指明，以自治條例規範居民的權利義務，內容仍不得牴觸憲法有關中央與地方權限劃分的規定，及法律保留原則，包含「萊克多巴胺」在內的動物用藥殘留標準，依食安法第15條第2項規定，其訂定屬於中央的權限，並不是因地制宜事項。

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