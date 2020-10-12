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    首頁　>　生活

    宣傳美豬遭楊志良批沒有人格 陳時中：涉及人身攻擊不好

    衛福部長陳時中（右）出席立委蔣萬安（左）召開的公聽會。（記者簡榮豐攝）

    衛福部長陳時中（右）出席立委蔣萬安（左）召開的公聽會。（記者簡榮豐攝）

    2020/10/12 10:57

    〔記者林惠琴／台北報導〕政府開放萊克多巴胺美豬，前衛生署長楊志良日前批評衛福部長陳時中「「天天幫宣導，這就是政治，是沒有人格的人」，對此，陳時中今日出席社福及衛環委員會接受媒體採訪時表示，牽涉到人身攻擊就不好，這是一個歷史的事件，現在用科學證據來解決歷史的事件，大家應該就科學標準來看這個事情。

    腎臟科醫師江守山日前也指出，若政府認為吃萊豬不會出事，為何不讓民眾吃蟑螂，反正吃蟑螂也不會死，陳時中則認為，這樣說有點嚴重了，並沒有用吃了會死這種說法，而是說在安全容許量之下，是安全的一個科學證據，要用科學角度來談論此事。

    針對新北市長侯友宜宣布，校園營養午餐全面禁用萊豬，陳時中說，地方政府對於學童的選擇，做了妥適安排，就靜觀其變。至於長照機構考慮禁用萊豬，陳時中也說明，基本上，在安全標準下，都是安全的，但大家有選擇喜好的問題，那就另當別論。

    對於本週傳出國民黨團要在社福及衛環委員會祭出甲級動員，對陳時中馬拉松式「問到飽」，陳時中表示，相關議題在立法院舉行公聽會，讓安全性進行實質討論，這是一件好事，也做了一定的準備來回答大家的疑問。

    另外，「旅遊泡泡」規劃傳出將鎖定零確診的帛琉，陳時中則指出，都在討論中。

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