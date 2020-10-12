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    武漢肺炎》國旅止跌估回升達2.1億人次 近10年新高

    國內旅遊受惠於國內防疫有成、國人無法出國，交通部觀光局預估今年國內旅遊人次可望止跌回升，估約有2.1億旅遊人次，出現近4年首度成長，更是近10年新高。（業者提供）

    國內旅遊受惠於國內防疫有成、國人無法出國，交通部觀光局預估今年國內旅遊人次可望止跌回升，估約有2.1億旅遊人次，出現近4年首度成長，更是近10年新高。（業者提供）

    2020/10/12 10:29

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

    疫情衝擊旅遊業，交通部觀光局表示，保守估計今年來台國際觀光客約135萬人次，較去年大減超過千萬人次，寫下近20年最差歷史；不過，國內旅遊受惠於國內防疫有成、國人無法出國，預估今年國內旅遊人次可望止跌回升，估約有2.1億旅遊人次，出現近4年首度成長，更是近10年新高。

    國際來台市場自2015年首度突破千萬人次，隨後政府大力發展日韓、新南向市場，其中日本來台人次去年首度突破200萬人次，韓國來台人次也都有百萬水準，連續5年都穩坐千萬觀光大國。

    今年受疫情衝擊，國際祭出旅遊禁令，出入境旅遊全面中斷，雖各國政府小幅度開放外交及商務旅遊，仍無助於出入境旅遊市場。據觀光局統計，今年1到8月來台旅客達129萬2170人次，較去年衰退83.84%，保守估計全年度可達135萬人次，較去年衰退1049萬人次。

    觀光局分析，整體而言，中國來台市場約10萬2261人次，負成長95.52%，非中客市場118萬9909人次，負成長79.18%，新南向18國旅客減少76.45%。至於國人出國方面，今年累計至8月為222萬9568人次較去年同期減少80.91%。

    觀光局表示，今年外籍人士來台以探親為最大宗，其次則是外交、商務旅遊，以觀光為目的的幾乎沒有。不過，國人因無法出國轉為國內旅遊，在外銷轉內銷的效應下，預估今年國民旅遊可達2.1億人次。

    據觀光局統計，2016年國內旅遊人次達到近年新高，約1.9億人次，此後國內旅遊人次連年衰退，2019年國旅約1.69億人次，較上年衰退1.06%；若按觀光局預估，在報復性國旅推波助瀾下，今年國旅人次可望止跌回升，成長約4000萬人次，出現近4年首度成長，更是近10年新高。（11:40更新）

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