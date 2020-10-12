竹市新科國民運動中心10月底閉館整修 明年2月重開館

新科國民運動中心將在月底整修，明年2月重新開館。（市府提供）

2020/10/12 10:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為讓民眾有更佳的運動場域，新竹市府今天宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，明年2月份重新開館，開館前將有2周試營運，讓民眾免費體驗全新場館設施，不僅有即時資訊系統，還有體感互動設備。目前場館正常營運中，相關票券、課堂仍可在原場館使用，若民眾無法在閉館前使用完畢，屆時可辦理退費，或持票券轉至竹北國民運動中心、竹東活力健身館使用。

市長林智堅表示，新科國民運動中心營運這5年來，人次每年增加4.6%，總計超過185萬人次。現行廠商合約將在10月31日屆滿，因此啟動重新招商程序，總計5家合格廠商申請，最後由堤姆有限公司取得營運權，許可營運年期至少5年。每年市府可收取120萬元的固定權利金，若新科國民運動中心年度營業收入達4000萬以上，則須繳納最低1.1%的營運權金。

請繼續往下閱讀...

教育處沈靜濤代理處長補充，新科國民運動中心未來仍保留原有部分場域的公益時段、免費公益課程與活動、睦鄰計畫及游泳教學資源共享，並提供市府每年無償使用30天辦理相關活動等。

此外，針對目前仍持有新科國民運動中心票券的民眾，教育處說明，新科國民運動中心目前仍正常營運，相關課程也將持續至10月底，目前廠商已停售季卡及月卡。若相關票券來不及在閉館前使用完畢，民眾可選擇扣除手續費後退費，或者轉至竹北國民運動中心、竹東活力健身館，以補差額方式使用相關票券。

「全新設施、全新體驗、全新課程！」堤姆有限公司執行長蔡定成表示，新科國民運動中心整修將翻新所有器材，並打造三大亮點。第一，未來試營運期間將提供14天免費體驗場館設施及課程，試營運期間票券、課程將有優惠活動。

第二，規劃智慧化場館，導入場館即時資訊系統、場館硬體設備即時狀況，並結合市民卡享優惠及折扣，還提供線上預約、電子支付，更引進創新體感互動設備，結合豐富趣味的智慧課程設計，讓民眾在運動健身之餘，擁有全新的視覺體驗。

第三，加碼50萬元公益金回饋新竹市，將用於新科國民運動中心體育績優獎學金、新竹市體育績優人士急難扶助金，及辦理地方鄰里體育活動。

市府表示，為使市民能夠更輕鬆、更無負擔的取用隨手可得的運動資源，目前已朝向「一區一運動中心」、完成開放式田徑場、南寮運動公園、頭前溪棒球場與17公里海岸線自行車道等，另外，目前也透過招商引資，讓民間資源、創意進入公共場域，以提高市民參與運動。

新科國民運動中心將在月底整修，明年2月重新開館。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法