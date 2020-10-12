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    狗媽脾臟長腫瘤開刀 狗女兒臨危受命「捐血」救媽媽

    狗女兒（左）捐血救了狗媽媽（右）（記者蘇金鳳翻攝）

    狗女兒（左）捐血救了狗媽媽（右）（記者蘇金鳳翻攝）

    2020/10/12 09:56

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕李姓單親媽12年前救流浪犬狗媽媽「酷乖」，並且生了四隻狗女兒，但「酷乖」脾臟長出約25公分血腫瘤，單親媽無力治療，台灣動物緊急救援小組獲知後立即相助，讓狗女兒「妹妹」臨危受命，捐血救母。

    家住台中市東區的李姓單親媽媽，12年前在精武路新綠洲附近，營救流浪且骨瘦如柴的狗媽媽「酷乖」與她的四隻狗女兒；未料一向健康的「酷乖」今年九月初開始腹部異常腫大，經檢查後發現在脾臟長出約25公分長的血腫瘤，需要開刀摘除，但因脾臟存放大量血液，開刀過程需要輸血，且醫療費用高昂，讓李小姐相當苦惱，轉而向台灣動物緊急救援小組求援。

    台灣動物緊急救援小組實地訪查，並了解李小姐的困境後，決定幫忙醫療相關費用；同時，大夥兒也著手開始尋找能捐血救命的狗兒。

    台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，一般狗的血型可依不同系統區分為多種血群，常用來區分的紅血球表面抗原為DEA1.1，又可再細分為陽性與陰性；通常因血親較近配對成功機會較高，故找來「酷乖」的四隻狗女兒，經採血比對後，恰巧其中一隻狗女兒「妹妹」的血型穩合，故安排牠臨危受命，捐血救母。

    狗媽媽「酷乖」的手術上個月初在中興大學附設動物醫院進行，過程中，狗女兒「妹妹」很乖地配合輸血，手術也順利完成，成功摘除「酷乖」脾臟中長約25公分的血腫瘤，目前復原撞況良好。手術費用約五萬元，由台灣動物緊急救援小組全額支付。

    經過一個多月的療養，「酷乖」已經恢復以往快樂模樣；今天，台灣動物緊急救援小組志工特別為「酷乖」和她的四隻狗女兒拍照留念。大家談起這段狗女兒捐血救媽媽的故事，都直呼好感動！

    李小姐感謝動物醫院救了狗媽媽（記者蘇金鳳翻攝）

    李小姐感謝動物醫院救了狗媽媽（記者蘇金鳳翻攝）

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