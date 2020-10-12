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    遊客注意！南投奧萬大聯外道路鄉道投83線 14日起整修1個月

    南投縣仁愛鄉鄉道投83線霧社至親愛村路段，將從14日起至11月15日進行道路改善工程，施工時段採全線封閉，提醒用路人及早改道。（記者佟振國攝）

    南投縣仁愛鄉鄉道投83線霧社至親愛村路段，將從14日起至11月15日進行道路改善工程，施工時段採全線封閉，提醒用路人及早改道。（記者佟振國攝）

    2020/10/12 08:41

    ［記者佟振國／南投報導］南投縣仁愛鄉近來有多處道路進行災害復建或修繕工程，必須配合交通管制，也包括霧社至親愛村的鄉道投83線，將從14日至11月15日進行路面瀝青混凝土鋪設作業，時間長達1個月，由於是霧社前往奧萬大森林遊樂區的重要道路，提醒遊客注意管制時間，提前改道。

    親愛村長潘筱玉表示，鄉道投83線1K至10.3K即霧社至馬羅伊路段，現由縣府進行道路品質提升工程，14日起展開路面瀝青混凝土鋪設作業，為期1個月，例假日不施工。

    施工期間採取道路全線封閉，用路人須提前改道作業時間每天上午8點30分至中午12點，下午1點至4點30分，中午12點至下午1點則不管制，開放車輛通行。

    由於鄉道投83線是親愛、萬豐村民往返霧社，也是霧社前往奧萬大森林遊樂區的重要道路，即將進入奧萬大秋冬旅遊旺季，村民、遊客通行勢必會受到不小影響。

    鄉代洪文全則指出，由於鄉道投83線多次受災害影響，經爭取多年，縣府終於能投入經費全面改善道路品質，包括沿線上邊坡、排水溝整治及安全護欄，目前則剩路面鋪設，希望村民、遊客能夠體諒，再忍耐一段時間，目前客運公車行駛時段均有錯開，不受影響，一般用路人則須繞道行駛。

    至於施工期間替代道路，村民可由松林部落經高峰至霧社的產業道路往返，但一般外地遊客則建議由埔里鎮鄉道投71線至法治村武界部落，再接鄉道投83線經萬豐村至親愛村前往奧萬大森林遊樂區，比較安全。

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